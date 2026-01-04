尋秦記丨歐瑞偉續演「陶總管」  曾做劉德華替身當三級片男一  娶花旦太太女兒撞樣朱千雪

現年64歲的TVB金牌綠葉歐瑞偉，入行至今已逾40載，近年憑藉在《愛回家》系列中的「KC」一角而人氣持續高企，深受觀眾喜愛。他曾在經典劇集《尋秦記》中飾演忠心耿耿的「陶總管」，而在最近上映並大受歡迎的《尋秦記》電影版中，歐瑞偉再度出演此角，其精湛演技備受讚賞。

歐瑞偉龍虎武師出身

歐瑞偉的演藝生涯可謂多姿多彩。他早在1985年便已入行，在此之前，他是一名專業的龍虎武師。由於自小便接受體操訓練，主攻跳馬項目，更曾在聯校運動會中獲獎，因此身手相當敏捷。在龍虎武師時期，他更因俊朗外型而成為劉德華的御用替身。據悉，當年劉德華十分關照這位兄弟，擔心他從事武師工作容易受傷，便親自為他索取TVB演員進修班的報名表格，並推薦他轉做演員。雖然當時歐瑞偉作為武師的月收入已高達三萬元，但為了長遠及安全考慮，他最終選擇了幕前發展。

歐瑞偉曾演三級片

入行初期，歐瑞偉曾獲當時的無綫一哥萬梓良邀請，參演其首部電影作品《一哥》。早年他多飾演男主角或第二男主角，也曾到外地發展並擔任主角，可惜觀眾緣稍遜，其後才轉型為實力派配角。事實上，歐瑞偉年輕時曾演出被列為三級片1994年上映的電影《黑太陽完結篇：死亡列車》，是《黑太陽731》系列的第三集，當年歐瑞偉擔正，飾演男主角「山田江石」。除了幕前演出，歐瑞偉亦曾涉足幕後工作，更在1995年自編自導電影《O記實錄之梟情》，該片在馬來西亞上映，最終成功為老闆帶來盈利，證明了其多方面的才華。

歐瑞偉女兒撞樣朱千雪

雖然已年過60，但歐瑞偉對自己身型管理十分嚴格，至今仍保持著令人稱羨的六塊腹肌，絕對是演藝界的「保養典範」。 在家庭方面，歐瑞偉於1995年在馬來西亞拍戲時，與當地花旦李愛玲（Wendy）一見鍾情，拍拖僅五個月便閃婚，婚後育有一子一女。 兩個子女都遺傳了父母的優良基因，樣貌出眾，尤其女兒Nicole，更被網民大讚樣貌激似藝人朱千雪和郭柏妍的混合體，氣質出眾。 不少網民都驚嘆歐瑞偉一家的強大基因。

