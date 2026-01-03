Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約

更新時間：09:30 2026-01-03 HKT
由古天樂總監製兼主演的電影《尋秦記》已經正式登陸大銀幕，今次由劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦與歐瑞偉演出，並加入苗僑偉、白百何、朱鑑然、洪天明等新角色，勾起一眾「尋迷」的集體回憶。首日開畫票房便高達11,299,366港元，不僅成功榮登香港電影史上首日最高開畫票房的冠軍寶座，更以超過三百萬港元的巨大優勢拋離票房榜第二位，成績斐然。

「項寶兒」朱鑑然登場眼前一亮

古天樂2001年主演的劇集《尋秦記》當年在TVB播出後創下收視佳績，更被觀眾封為神劇，這個長達25年的回憶殺，除了原班人馬震撼回歸外，還加入多位全新角色，其中一個是電視版中仍是孩童、如今已成長為英勇少年的項少龍兒子「項寶兒」，今次找來朱鑑然飾，長大後是為世人所熟知的西楚霸王「項羽」，朱鑑然的登場，令人眼前一亮。

古天樂爆兒子「寶兒」乳名搞笑由來

在戲中，朱鑑然飾演「項少龍」古天樂的兒子「項寶兒」，他的性格善良純真，從小在充滿愛的家庭中長大，一心嚮往金戈鐵馬想要出外闖蕩，但卻被父親項少龍局限在小村落中，對父母在秦宮的過往全然不知。結局中，「Ken」苗僑偉被擒之時無意中洩露秦朝被「項羽」所滅的史實，令「秦王」態度再次硬化、矛頭轉向「項少龍」一家。「贏政」與少年「項羽」在函谷關殿宇中首度會面，是劇情重大轉折之一。古天樂曾爆兒子「寶兒」乳名的搞笑由來，他表示「本來想叫佢羽頭，但核突呀嘛，諗吓諗吓，佢係我寶貝仔不如叫寶兒啦！」古天樂還搞笑地說：「仲有英文名架，叫David，因為David Bowie吖嘛。」

朱鑑然曾是港隊代表

朱鑑然自小移民加拿大，1997年曾返港升學，直至大學時期重回加拿大，曾就讀於不列顛哥倫比亞大學。朱鑑然入行前是前香港游泳代表隊，他在14歲時入選香港游泳代表，曾代表香港參加亞運、世界大學生運動會及世界短池游泳錦標賽等，是短池4百米混合泳香港紀綠保持者。

朱鑑然前度同緋聞女友屬女神級

2016年，朱鑑然加入演藝圈，拍過電影《P風暴》、《破風》、《神探大戰》、《潛行》，同時亦曾參與劇集《瑪嘉烈與大衛》、《熟女強人》、《無間道》、《疊影狙擊》及《家族榮耀》，更令人羨慕的是他的前度和緋聞女友都是女神級，在2019年，朱鑑然被爆與模特兒盧慧敏（Amy）拍拖，有指盧慧敏與男方家人一起去旅行，更傳出訂婚消息，不過朱鑑然未有多談，只表示了解中，其後陳卓賢（Ian）公開認愛盧慧敏，當時曾有指盧慧敏與朱鑑然有婚約，朱鑑然經理人公司否認，指二人2019年已分手，直至2021年再同台灣網紅邵岱兒傳出緋聞，被拍到二人同遊赤柱。
尋秦記丨簡介

《尋秦記》小說由名作家黃易所撰寫，小說在中港甚至東南亞等地都獲得空前成功，故事也早已深入民心，其後改編成電視劇，更是獲得極大迴響，收穫大批粉絲。而《尋秦記》電影版是電視劇版的續篇，在保留主要人物設定的基礎上，延續當年的經典。

尋秦記丨故事大綱

一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！「Ken」苗僑偉誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的「項少龍」古天樂一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟「秦王」林峯盡收眼底；正當「秦王」林峯以為一統六國，稱霸天下之時竟碰到現代人「Ken」苗僑偉的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅「項少龍」古天樂。師徒久別二十年終於再次碰面，「Ken」苗僑偉的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，恩怨終須了結。

