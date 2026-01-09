《尋秦記》經典配角慘成「樓蟹」變負資產  曾移民遇金融風暴持貨多年仍蝕本：想穿越返去唔買樓

現年64歲的資深演員歐瑞偉，最近在電影版《尋秦記》中再次飾演「陶總管」一角，勾起不少觀眾的集體回憶，人氣再度急升。然而，原來他能參演這部經典劇集，竟與97金融風暴有莫大關連。歐瑞偉近日接受傳媒訪問時，大談當年如何慘成「樓蟹」，並表示雖然之後持貨逾十年，但仍然蝕本收場。

歐瑞偉慘遇金融風暴成樓蟹

歐瑞偉表示，當時他結婚之後就於馬來西亞發展，於97年卻不幸遇上金融風暴，除了當地很多電影和製作公司減產之外，他購下的物業更大幅貶值，不幸成為負資產慘成樓蟹，即使之後持有該物業十多年，之後轉售依然是蝕本離場。歐瑞偉表示：「如果可以穿越時空，我都會返去97年前，雖然或者都唔可以改變好多嘢，但至少我唔會買樓先，咁就可以將損失減到最少。歐瑞偉指時市道極差，他曾一度到內地尋找機會，但為了陪伴剛出生的兒子成長，最終決定返港發展，並重返TVB，而他回歸後拍攝的第二部劇集，正是《尋秦記》。

歐瑞偉曾為劉德華御用替身

歐瑞偉的演藝生涯可謂充滿傳奇色彩。他早在1985年入行，之前是一名龍虎武師。 由於身形與劉德華相近，他更曾是劉德華的御用替身。據悉，當年劉德華十分關照這位兄弟，擔心他從事武師工作容易受傷，便親自為他索取TVB藝員進修班的報名表格，並推薦他轉做演員。 雖然當時歐瑞偉作為武師的收入不俗，但為了長遠及安全考慮，他最終選擇了幕前發展。

歐瑞偉娶花旦女兒撞樣朱千雪

雖然演藝事業曾遇上起伏，但歐瑞偉的家庭生活卻非常美滿。他在1995年於馬來西亞拍戲時，與當地花旦李愛玲（Wendy）一見鍾情，拍拖僅五個月便閃婚，婚後育有一子一女。 兩個子女都遺傳了父母的優良基因，樣貌出眾，尤其女兒Nicole，更被網民大讚樣貌激似藝人朱千雪和郭柏妍的混合體，氣質出眾。 即使已年過60，歐瑞偉對自己的身型管理仍然十分嚴格，至今仍保持著令人稱羨的六塊腹肌，絕對是演藝界的「保養典範」。

