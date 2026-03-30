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「TVB是非女神」陳曉彤超低胸戶外彈琴 全力谷胸現極澎湃上圍 仍停工靠性感自救

影視圈
更新時間：19:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-30 HKT

2023年落選港姐陳曉彤（Cindy），去年因被前TVB藝員男友黃潤成公開指控，捲入多宗負面新聞導致形象插水，而被TVB全面停工。陳曉彤於依然停工，決定用「性感+彈琴」來維持人氣，以極性感造型保持曝光率。

陳曉彤全力谷胸好吸睛

29歲的陳曉彤日前於IG發放多張性感福利圖，其性感女神形象十分吸睛。在最新一輯照片中，陳曉彤穿上一件黑白超低胸連身短裙，配上白色蕾絲長袖及黑色絲襪，坐在鋼琴旁邊。除了擁有高顏值外，在她全力谷胸下，其上圍顯得極為澎湃，畫面震撼，幾乎有奪衣而出的效果。她亦在帖文中寫道：「鋼琴·與貓·與我 Best gift ever」，其中一張相更是抱著可愛的貓咪坐在琴上，造型充滿誘惑。

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陳曉彤側身盡展好身材

除了正面照衝擊眼球，陳曉彤的側身照更讓網民為之瘋狂。當她輕彈琴鍵時，從側面角度看，其豐滿上圍呈現出「呼之欲出」的震撼感，完美演繹了性感與音樂才華的結合，令一眾網民紛紛留言大讚：「好搏命」、「好鬼正」，更有網民笑言：「我諗我好難專心聽你彈鋼琴」。

陳曉彤穿性感戰衣戶外演奏

除了室內曬琴技，陳曉彤更將鋼琴搬到戶外。日前她換上一襲閃亮的無肩帶晚裝長裙，穿上「性感戰衣」在鬧市中公開演奏，優雅地展示其演奏級的琴技，吸引了不少途人駐足圍觀，成功為自己製造話題，保持曝光率。

陳曉彤去年捲入「收兵」是非

陳曉彤擁有加拿大卑詩大學音樂系碩士的高學歷，主修鋼琴已達演奏級造詣。雖然去年在港姐競選中落敗，但憑著出眾的才藝及姣好身材，火速獲TVB安排加入《東張西望》。可惜，在事業剛起步時便捲入是非漩渦，遭前男友黃潤成爆料指她於公司「收兵」，更牽涉吸毒疑雲。陳曉彤雖已一一否認並宣布分手，但亦坦承已被公司停工。

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