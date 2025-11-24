東張女神陳曉彤澄清收兵是非 「舊愛」黃潤成再度失控追擊 IG怒轟：仲講乜X嘢道德

參加《2023年香港小姐競選》入行的陳曉彤（Cindy），落選後即獲TVB簽約成為旗下藝人，火速獲安排加入《東張西望》當外景主持，成為東張女神之一。今年9月，陳曉彤疑似被同屬TVB藝員的前男友黃潤成指「喺TVB起兵工廠」，與《東張西望》導演過從甚密、食大麻等嚴重指控，是非纏身的陳曉彤於《東張西望》的主持工作被指即時遭暫停。近日陳曉彤亦終於打破沉默為自己澄清，堅決否認所有指控。而黃潤成卻繼續網上追擊，失控怒斥「舊愛」，他表示：「讀X書、腦裝草、垃圾三觀、無藥可救」！

陳曉彤堅決否認指控

陳曉彤日前出席公開活動時，被傳媒問到「吸毒收兵」指控時，她再三強調自己問心無愧：「自己係冇做過，喺道德上冇做過唔好嘅嘢，同埋我唔上越描越黑，同埋我唔想影響身邊嘅朋友。」陳曉彤亦表示沒有吸毒：「呢啲全部都係不實，我希望大家都唔好亂講，因為係犯法，我要喺呢度澄清，絕對冇嘗試過。」對於被「停工」一事，她直認不諱，並表示要等公司安排。

相關閱讀：《東張》女神受收兵醜聞纏身終被停工 事隔多月終開腔堅稱自律： 喺道德上冇做過唔好嘅嘢

陳曉彤與前男友關係決裂

當陳曉彤的回應曝光後，黃潤成即在其IG限時動態留言追擊：「道德？！邊界感／同理心-1k嘅人，仲講乜X嘢道德！讀X數、腦裝草、垃圾三觀、無藥可救！」被質疑茅頭指向陳曉彤。看黃潤成的用詞字眼，雙方的關係似乎已徹底決裂，看來兩人分手後已不再是朋友。

相關閱讀：「陳大小姐」被指於TVB「起兵工廠」 男藝人揞名爆女友與導演過從甚密 透露線索網民狂估女主角真身