TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工

2023年落選港姐陳曉彤（Cindy），去年因被前TVB藝員男友黃潤成公開指控「收兵」、與《東張西望》女導演關係過密，甚至牽涉吸毒疑雲等負面新聞，導致形象插水，被TVB全面停工，至今仍未「解凍」，只外亦宣布與黃潤成分手。但現年29歲的Cindy似乎已走出陰霾，今日於IG上載多張甜蜜照片，間接宣布新戀情，其「上下失守」的性感姿態極度吸睛！

陳曉彤擁大束鮮花迅即有拖拍？

在最新發布的照片中，陳曉彤悉心打扮，其中一張她坐在車內，手捧巨型香檳色玫瑰花束，臉上流露著幸福的甜笑。另一張照片中，她則手持心形朱古力禮盒，對著鏡頭單眼放電，心情極佳，似乎已完全擺脫分手的陰霾，暗示已有新的護花使者。

陳曉彤上下失守露屁股邊緣

除了高顏值依舊，陳曉彤的打扮更是吸睛，極為性感。她身穿一襲粉紅色吊帶低胸短裙，豐滿的「白滑上圍」一覽無遺。更令人咋舌的是，其中一張照片裡，她以豪放的坐姿安坐，本已極短的裙擺更向上縮，導致「上下失守」，連渾圓的屁股邊緣也失守露出，可謂極盡性感之能事，火辣程度爆燈。

陳曉彤被指在TVB「起兵工廠」

回顧去年，陳曉彤的事業因感情是非而一度停擺。其前男友黃潤成在IG發長文，怒斥「陳大小姐」與《東張》女導演三更半夜遊車河，更指她在TVB「起兵工廠」，大搞曖昧。事件迅速發酵，矛頭最初曾指向陳庭欣，但其後網民爆料直指「陳大小姐」就是陳曉彤。

陳曉彤事業毀於一旦？

面對連串指控，包括私生活混亂、夜蒲及有吸毒習慣，陳曉彤初期一直迴避，其後終開腔回應，承認已與黃潤成無聯絡，並強調自己「問心無愧」，在道德上沒有做過不好的事。對於吸毒指控，她嚴正否認：「全部都係不實，我希望大家都唔好亂講，因為係犯法。」她同時證實已被公司暫停所有工作，事業隨時可能毀於一旦。

