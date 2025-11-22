《東張》女神受收兵醜聞纏身終被停工 事隔多月終開腔堅稱自律： 喺道德上冇做過唔好嘅嘢

TVB男藝員黃潤成早前曾在IG大吐苦水，指其女友「陳大小姐」和《東張西望》一位導演過從甚密，並指女友「喺TVB起兵工廠」，事件隨即被成為網上熱話。「陳大小姐」的真身惹來不少猜測，陳庭欣一度成為嫌疑人物，不過她稱得啖笑並強調自己不是「陳大小姐」。

「陳大小姐」終為事件開腔

其後有後有網民在Threads公開「陳大小姐」真身，直指事件與2023年落選港姐陳曉彤（Cindy）有關。不過陳曉彤一直未有為事件作出回應，甚至為避傳媒追訪落慌而逃，情況非常狼狽，直到昨日（21日）終為事件開腔，承認已被停工。

相關閱讀：TVB收兵女星「陳大小姐」真身疑揭盅？前港姐是非纏身 《東張》女導捲入風波

陳曉彤認被停工等公司安排

陳曉彤昨日被問被指控收兵，她稱自己問心無愧：「自己係冇做過，喺道德上冇做過唔好嘅嘢，同埋我唔上越描越黑，同埋我唔想影響身邊嘅朋友。」言談間亦承認與黃潤成已分手：「我哋冇再聯絡，同埋過去嘅嘢我都唔想提，唔想回應，但唔想再抄作越描越黑。其實同朋友去飲嘢正常社交，坦白講係正常。同埋我會潔身自愛，同埋好自律，所以我唔驚呢啲指控。」對於於被爆有有吸毒習慣，陳曉彤表示：「呢啲全部都係不實，我希望大家都唔好亂講，因為係犯法，我要喺呢度澄清，絕對冇嘗試過。」至於是否被踢出《東張》？陳曉彤說：「其實而家仲有啲作品等緊播。（即係工作停晒！）係，咁係要等公司安排。」

黃潤成撰長文對女友「陳大小姐」以示不滿

本身是音樂人、鼓手和室內設計師的黃潤成在今年9月初曾在IG限時動態撰長文以示不滿：「其實你成Q日三更半夜同個甚麼《東張》女導演去遊車河，唔聽得電話都算了，仲話佢唔贊成你拍拖，佢係你阿媽麼小姐！成日惹埋啲同性戀返嚟！出面聽到啲記者亂UP又屈落我到。」黃潤成再激動爆粗補充：「阿叔都唔興搞緋聞呢味嘢！玩緊咩呀陳大姐你！要喺TVB起兵工廠自己玩夠佢啦....唔好搞阿叔吖大佬！小朋友玩泥沙咩，亂X七八糟，癲嘅！內耗夠了！」黃潤成的言論被轉發至Threads後引發廣泛討論，其後有網民說：「原post唔知點解被刪，『陳大小姐』真身係落選港姐陳曉彤，網友報料話佢已經畀TVB停咗工，私生活亂七八糟，食煙夜蒲收兵都叫《東張》女神？」

相關閱讀：「陳大小姐」被指於TVB「起兵工廠」 男藝人揞名爆女友與導演過從甚密 透露線索網民狂估女主角真身