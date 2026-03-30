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古天樂宣萱激吻鏡頭成熱話 網民：咁咀法好難唔沉船 《刑事偵緝檔案IV》27週年掀回憶殺

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-30 HKT

古天樂和宣萱多次合作，最佳螢幕CP形象深入民心，除了《尋秦記》是網民集體回憶外，TVB經典劇集《刑事偵緝檔案IV》近日播出27週年，有網民在Threads上結集了劇中主角古天樂與宣萱，多場經典的接吻畫面，再度引起網民討論，影片中兩人真情流露的激吻鏡頭，火花四濺，讓網民不禁感嘆：「這樣接吻，很難不愛上對方！」

古天樂宣萱被封最佳CP

近日網上熱烈討論《刑事偵緝檔案IV》中，古天樂和宣萱的多段接吻鏡頭，令這對螢幕戀人的緋聞，再次甚囂塵上。片中無論是二人深情對望，情到濃時的擁吻，還是爭吵後的霸氣強吻，古天樂與宣萱都展現出極高的專業和投入，與現今許多戲劇中常見的「借位」拍攝不同，他們在劇中的每一場吻戲都極具真實感。

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古天樂激吻宣萱片段翻Hit

影片引來大批網民留言，紛紛讚嘆兩人的化學作用。有網民直言：「呢期係古天樂最靚仔嘅時期，咁樣錫法都唔沉船，除非宣萱係鍾意男人」、「唔係幾信佢哋拍嗰陣時冇feel」、「宣萱話過佢有，鍾意咗徐飛個角色」、「佢哋依家宣佈結婚，應該冇人反對」，網民反應激烈，主要是劇中古天樂最後竟然選擇了向海嵐，放棄了宣萱。

古天樂放棄宣萱《刑偵IV》遺憾結局

《刑事偵緝檔案IV》的結局，是無數觀眾心中的終極遺憾。劇中徐飛一直無法忘懷失蹤3年的女友梁芊芊（向海嵐飾）。當他好不容易放下過去，與警隊心理醫生武俏君（宣萱飾）相戀並同居時，芊芊卻突然尋回。在得知芊芊失蹤背後的原因後，徐飛最終選擇了責任，回到舊愛身邊，與俏君無奈分開，亦因為這段遺憾的愛情故事，令二人成為經典螢幕情侶。

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古天樂、宣萱睇《尋秦記》直播 

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