《尋秦記》千禧年絕密片曝光 宣萱宿舍攬熊仔陪睡 郭羨妮「契爺」夜訪香閨

影視圈
更新時間：23:00 2026-03-12 HKT
發佈時間：23:00 2026-03-12 HKT

電影《尋秦記》大熱，片中的兩位女主角宣萱及郭羨妮，一舉一動也受到網民關注。近日《TVB大寶藏》中，一段塵封已久的《尋秦記》千禧年拍攝花絮再度曝光，當時節目《全線大搜查》的採訪隊，去到劇組的拍攝基地，還拍攝了兩位女神宣萱及郭羨妮的宿舍，而人緣極佳的郭羨妮，更先後有兩位契爺到訪，跟她聊天解悶。

《尋秦記》千禧年拍攝花絮翻hit

電影《尋秦記》中無論宣萱飾演的烏廷芳，還是郭羨妮飾演的琴清，也有不少觀眾支持，在2000年TVB節目《全線大搜查》，採訪隊就去了離北京一個半小時的涿州影視城，探望一班演員，並先後到了宣萱及郭羨妮的宿舍房間，而《TVB大寶藏》發掘出當年的片段，帶領網民穿越時空，重溫當年的拍攝幕後花絮。

相關閱讀：宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆

宣萱攬熊仔睡覺好可愛

片段中先來到宣萱的房間，當被問及在沉悶的宿舍生活中有何娛樂時，她風趣地表示，由於每日拍攝行程緊湊，主要的娛樂活動便是「搵周公」（睡覺），並俏皮地介紹床上的小熊公仔是「陪睡的好朋友」。宣萱又展示出她媽媽為她準備的紅棗、冰糖、雪梨，讓她可以煲水喝，滋補又養生。房間角落更放了一個紅色電砂鍋。原來這是家人在她某次出院後，擔心她吃外食不健康，堅持讓她隨身攜帶，以便隨時煲粥。

郭羨妮有男人夜訪香閨

鏡頭一轉，來到了郭羨妮的房間，但在拍攝之際，竟然有人到訪，原來是劇中飾演郭羨妮契爺的已故藝人余子明，他表示怕郭羨妮覺得悶，特意到來找她聊天。除了余子明，另一位資深演員郭峰也對郭羨妮愛錫有加，同樣認了她做契女。郭峰解釋這份緣分源自拍攝期間的朝夕相處，覺得與她特別投緣，二人還一起玩「波子棋」，可見郭羨妮相當好人緣。

相關閱讀：郭羨妮遭指控「片場隨處大便」 首爆20年鬱結曾患嚴重抑鬱症 老公朱少杰竟演過《尋秦記》

