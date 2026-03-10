Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宣萱幼稚園絕密黑白照瘋傳 五官精緻萌樣似洋娃娃 招牌表情數十年不變獲7千人Like爆

影視圈
更新時間：19:00 2026-03-10 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-10 HKT

現年55歲的宣萱早前與古天樂合作電影《尋秦記》人氣上升，一些小事都即時引起網民熱議。近日有網民在Threads分享了一張宣萱的幼稚園舊照，並與她的近照作對比，引發網民熱烈討論，至今已吸引逾7千人按讚，大批粉絲驚嘆她「由細靚到大」，燦爛笑容數十年如一日。

宣萱眼神笑容數十年不變

近日有網民在Threads發布了一則貼文，附上兩張照片，一張是宣萱近年的照片，另一張則是她幼稚園時期的黑白照片。照片中的小宣萱留著齊蔭的短髮，身穿校服，臉上掛著天真爛漫的笑容，大眼睛明亮有神，十分可愛。發文者並寫道：「呢個小朋友，笑容、眼神，咁多年都冇變過，一樣咁可愛。」該貼文一出，瞬間引起網上洗版討論，網民從宣萱輪廓、笑出彎彎眼睛，以至開朗的笑容，發現如今的宣萱與兒時的她幾乎「一模一樣」，迅速獲得超過7千人按讚。

相關閱讀：古天樂宣萱爆笑直播 重溫《尋秦記》因江華一舉動險失守？ 古仔：我知你想講咩，忍住唔好講

宣萱由細靚到大屬純天然美女

「宣萱幼稚園舊照」不止引起網上討論，連宣萱本尊都親自留言回應：「咁都俾你搵到」，又配上笑容及讚好的表情符號，盡顯其親民作風。網民因宣萱出現，再次瘋狂留言，大讚她「同一個笑容，同一個神髓，仍然有那份單純」、「真係一模一樣」、「個樣無變過，食乜嘢牌子防腐劑咁勁，逆生長」、「由細靚到大，個天真係錫妳」，網民更指證明了宣萱是純天然美女。

相關閱讀：宣萱親接102歲工人出院過年  「英姐」極精靈歎雪糕好可愛  視后賀年不忘本盡顯孝心

