宣萱親接102歲工人出院過年  「英姐」極精靈歎雪糕好可愛  視后賀年不忘本盡顯孝心

現年55歲的TVB視后宣萱，近年事業再創高峰，不僅重演經典《尋秦記》的電影版，更憑著精湛演技在新加坡勇奪視后寶座。儘管工作忙碌，吸金力驚人，但她依然不忘本，在農曆新年前夕，親自到老人院接對她有養育之恩、高齡102歲的工人「英姐」出院過節，場面溫馨，盡顯其善良孝順的真性情。

宣萱視英姐如親母

宣萱於年廿九（2月16日）在IG分享了兩張與英姐共度佳節的溫馨照片。從照片可見，宣萱親自駕車，接載行動不便的英姐離開老人院。在車廂中，宣萱開心自拍，而坐在後座的英姐雖然已過百歲，但依然十分精靈，更懂得望著鏡頭舉起手指公，精神矍鑠。

宣萱帶英姐吃雪糕

之後，宣萱還帶英姐去吃雪糕，享受新春的歡樂時光。照片中的英姐，在品嚐雪糕時流露出如小朋友般的純真笑容，可愛的模樣融化了不少網民的心。宣萱在帖文中寫道：「開心年二九！除夕好快樂！102邁向103」，字裡行間充滿了對英姐的愛錫與祝福。宣萱多年來都視看著她長大的英姐如親人，即使工作再忙，也堅持抽空陪伴，這份長情與感恩之心，讓她備受讚賞。

宣萱愛惡分明

宣萱的真性情不僅體現在她對待親如家人的英姐上，也貫徹在她的事業態度中。早前，她在接受陳志雲的訪問時，就坦誠地透露了當年離開TVB的原因，展現出她愛惡分明的個性。

宣萱處事公私分明

宣萱直言，離開是因為覺得整個運作方式讓她感到不舒服。她表示自己一向相信實力，認為只要工作表現好，就應該得到機會，並強調自己處事公私分明：「我會撇開你個人嘅性格同我夾唔夾，如果你啱做呢樣嘢，我都會揀你去做，我覺得咁樣係公平。」然而，當工作環境變得需要刻意討好某些人時，她便感到難以適從。

宣萱拒絕擦鞋

「原來可能要刷鞋，要please一啲你唔想please嘅人，咁我問自己得唔得？唔得。」宣萱坦言，自己非常重視工作是否開心，當公司內部人事變動，合作起來不再融洽時，她便會選擇離開。「我好憑感覺做嘢，我好注重開心，唔開心嘅，走」。

