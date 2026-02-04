宣萱自認「神婆」信風水旺財 想擺「尋秦陣」望票房繼續大收

宣萱出席馬年藝術活動，獲著名畫家徐悲鴻的女兒徐芳芳，親送父親的《立馬》版畫作紀念，她又透露喜歡馬，認為是帶來好風水的動物。活動尾聲，宣萱與現場應援的粉絲合照，有小粉絲主動牽起她的手並將臉靠上去，宣萱相當受落，又笑言：「得你敢拖我手咁耐！」

宣萱受訪表示，知道徐悲鴻的作品價值連城、是無價，她計劃作收藏用就不考慮價值，又透露有收藏花瓶及畫作等，但收藏不算多不似古天樂要租用貨倉放置。而眾多收藏中，以宣萱爸爸留給他的紀念品最珍貴，「我和爸爸說，要留下一件令我見到便可以想起他的公仔，最後他給我和哥哥都各留了一份，現珍藏在家中。」

宣萱又表示喜歡馬，因代表好風水亦旺財，談到她在外地長大不似迷信，她指身邊朋友都知道她花名是「神婆」，又指有請教師傅去擺陣助運，最重要是聽到師傅的話很舒服，感受到導人向善，又指想擺「尋秦陣」望《尋秦記》繼續大收，想到處去謝票，提到古天樂公司也擺了不少風水陣，問是否尋求同一位師傅？她指不多說、是秘密。問新年前工作都是宣傅電影？她指最近忙於拍攝工作，只要古天樂「吹雞」隨時參與宣傅電影，笑言放假也不敢多想，又表示想到泰國宣傳，又即席講了幾句泰文，更期望新年藉派利是分享好運。

宣萱早前接受電台訪問，破例大談感情經歷和離巢TVB原因是不想「擦鞋」，宣萱表示知道粉絲鍾意睇訪問，聽一些不知道的事，大家問到都樂意講，至於宣萱透露知道做「第三者」即時「斬纜」，獲讚感情觀正確和夠乾脆，她指，「我做事和感情都係一樣，最重要係開心、直接！」問到情人節是否有約？她指有沒有假放都不知道，只知道因太忙，家中的「情人」貓貓狗狗都不太開心，看著她早出晚歸，「見我執行李就好嬲！我都有罪惡感，因為平時有時間，都會帶狗狗去行遠少少，最近都冇辦法。」

要求公平對待

至於明言離巢TVB原因，她稱：「主要係人事變動，每一間公司都係咁樣，要睇下夾唔夾，如果唔夾亦只有兩個選擇，留或者離開，而我當時選擇離開。（嬲用歌手拍劇有差別待遇？）都幾十年前，唔係我自己遇到而講，係我知道有呢回事，覺得應該公平啲，待遇上係有啲唔同。」至於歌手們被指出騷只有100元，宣萱稱工作態度與錢冇關，「接工作可以選擇做或唔做，畀到錢你覺得值得就會接，是有自己選擇嘅，細個爸爸教可以Say yes和Say no，但如果我Say yes，就要全力去做。」