《愛回家》向宣萱致敬？「群姐」許思敏神還原「廷芳」橙色加綠色造型 囂張反擊：真係唔識貨

近期成為網絡紅人的宣萱一舉一動都作為網民的焦點，但凡在她身上發生的事，隨時成為熱話。 宣萱去年出席電影《尋秦記》首映，衣著意外撞樣處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」許思敏的清潔女工服，曾有網民改圖tag宣萱：「幾時做咗接龍清潔部員工呢？」宣萱亦大方留言表示：「正」！

《愛回家》自抽群姐與宣萱撞樣造型

在昨晚（10日）播出的《愛‧回家之開心速遞》，事緣「大小姐龍力蓮」林淑敏為了爸爸「大龍生」羅樂林舉行「接龍頒奬禮」，務求更顯體面。為要盡量做到「人人有獎攞」並讓獎項能為得獎者「度身訂造」，搞到接龍員工個個落重本，「群姐」許思敏當然盛裝出席，結果自抽大玩與宣萱撞樣造型。

相關閱讀：宣萱「愛回家群姐Look」出席《尋秦記》首映禮 衣著成焦點驚變「伊莎貝拉群」

「群姐」許思敏希望奪得「最佳服裝獎」

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》向來都相當貼地，不時將現實社會事件加插劇情之中，在大時大時又會安排活動「贈慶」，甚至將城中熱話加入劇情，在昨晚播出的一集向來宣萱和古天樂致敬，劇情講述「群姐」許思敏盛裝出席接龍頒奬禮，希望可以奪得「最佳服裝獎」，本來接龍員工個個落重本，「群姐」許思敏換上一件綠色恤衫配橙色V領毛衣，不過看起來與清潔制服分別不大，結果「Andy」崔錦棠和「Ivan」鄧永健一唱一和問：「群姐你仲唔換衫，着住制服博攞投入獎呀？嗰啲結果定晒喇。」

許思敏「橙色加綠色」配搭撞樣宣萱

「群姐」許思敏即囂張地說：「你哋真係唔識貨，你知唔知我呢件係名牌，連廷芳（宣萱《尋》片角色）都着過！」然後「頌姐」劉桂芳護航：「Fashion你哋識條鐵咩！我就覺得好好睇。」「蘇姐」馬海倫再補刀：「廷芳品味拍得住古生呀！今晚最佳衣著獎一定係你。」「群姐」許思敏的「橙色加綠色」的配搭與當日宣萱出席《尋秦記》首映禮上的造型，有異曲同工之妙。有網民留言：「最後真係俾佢攞咗最佳衣着獎。」、「今集好抵死。」、「廷芳，古生。」、「今集好搞笑！大龍生攞晒啲奬真係好唔要面，仲抽埋宣萱著衫係群姐style嘅水。」、「群姐好波」、「群姐話係名牌廷芳都著過，呢一句好好笑。」

相關閱讀：俠醫丨「群姐」許思敏驚變張曦雯？曲髮造型大有來頭 被網民強烈要求帶入《愛回家》