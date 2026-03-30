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麥明詩首度公開產房絕密片段 兒子一歲生日成長點滴大公開 BB眼仔睩睩超精靈

影視圈
更新時間：10:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-30 HKT

34歲「十優港姐」麥明詩（Louisa）2024年與飛機師丈夫盛勁為結婚後，並於去年5月迎來一子。昨日（29日），麥明詩為慶祝兒子一歲生日，在IG公開兒子這一年間的成長影片，其中更包含她首度曝光的分娩片段。她深情留言：「One year of loving you.happy birthday my baby boy.」（愛你的一年，生日快樂我的寶貝男孩。）

麥明詩奮力生產過程曝光

影片開頭記錄了麥明詩懷孕時的喜悅，接著畫面轉到醫院，真實呈現了她待產、陣痛、以及在產房奮力生產的過程。老公盛勁為全程陪伴在側，從旁給予支持和鼓勵，神情既緊張又充滿愛意。當護士將剛出生的兒子抱到麥明詩胸前時，夫妻二人看著兒子的喜悅與感動溢於言表，場面十分溫馨。

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麥明詩成長點滴大公開

影片濃縮了麥明詩兒子一年來的成長點滴，從一家三口慶祝滿月，到BB體驗游泳、坐船、打針時嚎啕大哭，每個瞬間都充滿愛。片中所見，BB眼仔睩睩，臉頰飽滿，精靈活潑，盡得父母優良遺傳。麥明詩亦化身「廿四孝媽媽」，無論是在餐廳用哺乳巾餵奶，還是帶著兒子上山下海、出國旅遊，都親力親為。

在這一年間，麥明詩夫婦帶著兒子體驗了多姿多彩的生活。影片中可見他們一家到農場親親小動物、在雪地裡玩雪橇，享受親子時光。其中一幕，兒子更在爸爸的飛行模擬器前手舞足蹈，似乎遺傳了爸爸對飛行的興趣。影片的尾聲，兒子在停機坪上，搖搖晃晃地走向穿著反光衣的媽媽並獻上擁抱。這段一分多鐘的影片，不僅記錄了一個小生命的成長，更充滿了父母對孩子無限的愛。

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