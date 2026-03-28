41歲鍾嘉欣罕有大解放 火紅泳衣盡現S型曲線 沙灘進行刺激活動白滑長腿成焦點

41歲的鍾嘉欣婚後淡出幕前，但仍不時在IG分享生活點滴，近日她罕有地大解放，發布了一系列度假影片，其中一幕她身穿鮮豔的火紅色連身泳衣，寫意地坐在泳池邊，在陽光下回眸一笑，散發陣陣仙氣。鍾嘉欣雖然已是三孩之母，但她的身材依然保養得宜，S型曲線盡現人前，皮膚白皙緊緻，完美演繹了「健康美」，讓粉絲大讚女神回來了。

鍾嘉欣罕晒惹火身材

鍾嘉欣除了靜態的性感泳衣展示，她亦分享了充滿活力的一面，換上一套型格的黑色長袖防曬衣，搭配清爽的牛仔短褲，充滿自信地駕駛著沙灘車，時而對著鏡頭展露燦爛笑容，時而專注地在沙灘上馳騁，任由海風吹拂著她的秀髮，畫面顯得非常寫意。

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鍾嘉欣駕沙灘車短褲誘惑

鍾嘉欣在海灘打卡，並分享了幾張在沙灘車上的照片，將她的一雙逆天長腿展露無遺，勻稱的線條充滿陽光氣息，完全顛覆了以往觀眾對她斯文的印象，展現出她熱愛挑戰，讓網民認識鍾嘉欣好動的一面。

鍾嘉欣婚後淡出相夫教子

鍾嘉欣是2004年華姐冠軍，加入TVB後備受力捧，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《皆大歡喜》、《溏心風暴》等，離巢後她於2015年跟TVB前高層梁乃鵬侄仔、脊醫Jeremy結婚，先後誕下大女梁愛晨（Kelly），兒子梁志誠（Jared）和細女梁紫琳（Anika），一家人在加拿大生活，幸福美滿。

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鍾嘉欣脊醫丈夫猛料背景