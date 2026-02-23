前TVB「一線花旦」回流加拿大洗盡鉛華  素顏踢拖獨行一蚊店  平民打扮仍難掩星味

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

現年41歲的香港女星鍾嘉欣（Linda），自嫁給脊醫老公Jeremy Leung並育有三名子女後，一家人定居加拿大溫哥華。雖然已是三子之母，但鍾嘉欣的生活方式依然備受關注。繼早前被目睹與女兒擺檔賣糖果後，近日她再度被粉絲捕獲，這次更出現在溫哥華的「一蚊店」，其極度平實的作風和童心未泯的舉動，引起網民熱烈討論。

鍾嘉欣素顏現身一蚊店

根據網民分享的照片，鍾嘉欣當時現身於溫哥華Kerrisdale區一間著名的一元店內。相中的她正在櫃檯前付款，打扮十分樸素低調。她身穿黑色羽絨外套，搭配休閒褲子和毛毛拖鞋，據網民指皆為平民品牌，完全沒有明星架子。當天她更以素顏示人，專心在店內購物，與一位普通的媽媽無異。

鍾嘉欣童心未泯

更讓網民感到驚喜的是，有在場人士聽到鍾嘉欣向店員查詢是否有售賣「泡泡糖」，盡顯其童心未泯的一面。此舉引來不少網民留言，稱讚她「買的是情懷」。雖然貴為一線女星，但鍾嘉欣毫不介意光顧平價商店，許多粉絲對此表示震驚又欣賞，紛紛留言：「大明星也去一元店的嗎？」、「她好接地氣哦！」、「她出名慳家」。更有網民表示，經常在該區偶遇鍾嘉欣，並大讚：「好高好靚還特別少女感！」

鍾嘉欣皮膚白皙緊緻

事實上，即使沒有華麗服飾和妝容的加持，鍾嘉欣的狀態依然極佳。在素顏之下，她的皮膚白皙緊緻，五官輪廓分明。從側面看，更散發出濃濃的少女感。她高䠷的身型和出眾的氣質，即使身處平民化的「一蚊店」，依然難掩其亮麗的星味。

