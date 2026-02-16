鍾嘉欣溫哥華親自擺檔賣糖果貼地賀歲 賀年Look少女味濃引粉絲暴動 9歲餅印女落力推銷

現年41歲的前TVB一線花旦鍾嘉欣（Linda），自2015年嫁給加拿大脊醫老公Jeremy Leung後，育有兩女一子，家庭生活幸福美滿。近日，為慶祝農曆新年，鍾嘉欣極其貼地現身溫哥華Aberdeen Centre商場，與9歲大女Kelly一同擺檔賣糖果，意外引來當地粉絲「暴動」，場面墟冚，其絕佳狀態更成為全場焦點。

鍾嘉欣女神降臨市集

活動當日，鍾嘉欣身穿一件鮮紅色拉鍊外套，配搭簡潔的白色內搭和牛仔褲，一身打扮充滿活力，少女感極濃，完全看不出已是三子之母。從現場影片及照片可見，鍾嘉欣的糖果攤位「3sDried Freeze Dried Candy」前人頭湧湧，被熱情的粉絲層層包圍。

鍾嘉欣跟粉絲親民互動

儘管人潮擁擠，鍾嘉欣全程保持著甜美可掬的笑容，對粉絲的合照要求更是來者不拒。無論是與粉絲自拍，還是親切地介紹產品，她都極具耐心，絲毫沒有明星架子。有粉絲在網上激動分享：「真人真的好溫柔好有氣質，那種很自然、很舒服的美」、「皮膚狀態超級好，笑起來很甜」，大讚她「人美心善」，親民的態度令現場粉絲紛紛表示：「全都戀愛了！」

鍾嘉欣9歲餅印女精靈助陣

除了鍾嘉欣本人，她9歲的大女兒Kelly亦成為另一亮點。Kelly與媽媽一同在攤位幫忙，面對人群毫不怯場，十分精靈可愛。她不僅落力地向顧客推銷糖果，更展現出小老闆的架勢。在旁的粉絲稱讚：「她女兒真的好乖！！一點都不害羞～」Kelly遺傳了媽媽的優良基因，五官標緻，與鍾嘉欣儼如餅印，母女檔溫馨畫面吸引了不少人的目光。

