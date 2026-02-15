Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鍾嘉欣久違高調放閃！去年被傳離婚鬧上法院 與TVB前高層侄仔Jeremy甜蜜合照力證情不變

影視圈
更新時間：18:30 2026-02-15 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-15 HKT

前TVB一線花旦鍾嘉欣（Linda）與TVB前高層梁乃鵬侄仔、加拿大脊醫老公Jeremy Leung結婚10年，育有兩女一子，家庭生活美滿。鍾嘉欣為慶祝情人節，今日（15日）在IG上載與老公的甜蜜合照，並寫下「Happy Valentine's Day Love, Mr. & Mrs. Leung」，以行動高調放閃，粉碎去年的婚變傳聞。

鍾嘉欣去年被傳離婚

鍾嘉欣早前在網上節目《絲打圍爐》中坦承，因全心專注照顧三名子女，令她忽略了丈夫。鍾嘉欣自爆，結婚10年來，兩人竟從未完整看過一部電影，因為她每晚處理完家務後已疲憊不堪，只想睡覺。她更透露，老公曾多次「投訴」被冷待，例如在機場接機時，她會先擁抱子女而忽略張開雙臂的丈夫。雖然鍾嘉欣表示已意識到問題並希望改善，但言論仍引起部分網民擔心其婚姻亮起紅燈。

去年，微博更一度瘋傳「港媒曝鍾嘉欣在加拿大起訴丈夫」的假新聞，更言之鑿鑿地指她公開不平等婚前協議，消息一度登上微博熱搜。鍾嘉欣其後在活動上親自澄清，並預告將與家人慶祝結婚10週年。

相關閱讀：鍾嘉欣十年婚姻惹婚變疑雲 晒純白「婚照」剖白最新狀況：走好自己嘅路

鍾嘉欣久違地分享夫妻單獨合照

事後她亦分享過家庭照晒幸福，而事隔數月，鍾嘉欣在情人節久違地分享與老公的單獨合照。相中的她甜絲絲地依偎在老公懷中，笑容燦爛，流露出滿滿的幸福感。此舉不但直接回應了外界的憂慮，也力證夫妻二人經歷過婚姻的磨合期後，感情依舊堅固如初，羨煞旁人。

相關閱讀：鍾嘉欣被瘋傳離婚兼起訴脊醫老公Jeremy？首公開回應認曾經歷風浪：好多人都未必能維持

