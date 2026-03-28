陳偉霆80歲凍齡靚媽罕現身 餅印母子樣成焦點 陳母獲子孝順住億元豪宅

40歲的陳偉霆，近年在內地發展得有聲有色。日前有網民偶遇他進行拍攝工作，而身旁一位氣質高雅的女士，正是特地前來探班的陳媽媽。母子兩人同框，最令人驚嘆的是他們餅印樣貌，從高挺的鼻樑到深邃的眼眸都極為相似，畫面曝光後旋即引發網民熱議，驚呼陳偉霆的逆天顏值，完全遺傳自媽媽的強大基因。

陳偉霆媽媽被讚凍齡

陳偉霆母子外貌十分相似外，網民更對陳媽媽的「凍齡」樣貌，感到不可思議。陳偉霆有一兄一姊，均比他年長十多年，而陳媽媽是在年近40歲時，才生下陳偉霆，如今兒子已經40歲，意味著陳媽媽已年近80高齡。網民紛紛留言激讚：「快80了，真的保養得太好了！」、「她好美好有氣質，是優雅地老去的最佳典範」、「說他們是姐弟我也信」，讓陳媽媽的驚人狀態意外成為全城熱話。

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陳偉霆出名孝順仔

事實上，陳偉霆是圈中有名的孝順兒子，他的父親在他13歲時便已過世，這段經歷讓他與家人的關係更為緊密，他不常在社交平台分享家庭照，表達對家人的愛與感謝，更買下億元豪宅孝順媽媽。這次被目擊在過馬路時細心護在媽媽身旁，孝順的舉動再次暖化粉絲的心。

陳偉霆去年初為人父

陳偉霆的人生，也已邁入新階段，去年10月他無預警宣布與超模何穗的婚訊，並同時公布兒子出生的喜訊，正式升格為人夫、人父，他拍片透露在成長過程中，他總下意識地尋找榜樣，並渴望得到父親的認可，現在自己當上爸爸，以身作則，孝順舉動同樣成為兒子的榜樣。

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