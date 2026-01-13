40歲「人父巨星」忽然暴瘦臉頰凹陷 身形突現兩問題  網民憂心健康亮紅燈

現年40歲、早前榮升人父的藝人陳偉霆（William），雖然已組建家庭，但在內地的超高人氣絲毫未減。然而，他近日的狀態卻引起了廣大粉絲和網民的熱烈討論。有網民於上海街頭及活動上偶遇陳偉霆，並拍下多張照片，相中的他身形與臉頰明顯比以往消瘦，甚至出現了頸部前傾和駝背的體態問題，並對其健康狀況表示擔憂。

陳偉霆忽然暴瘦

從網民發布的偶遇照片可見，無論是與路人粉絲的合照，還是在街上被捕捉到的身影，陳偉霆都顯得異常消瘦。其中一張與粉絲的合照中，他戴著眼鏡，面部輪廓雖然依舊帥氣，但雙頰明顯凹陷，下顎線條極其突出，與過往飽滿的狀態判若兩人。有網民形容他瘦到「在衣服裡晃蕩」，看起來十分單薄。在另一組晚宴活動的照片中，他身穿西裝，側臉看下顎線條更是「棱角分明」，身形在寬鬆的衣物下更顯清減。

陳偉霆消瘦惹熱議

照片曝光後，大批網民湧入留言區，直言陳偉霆「減肥有點過了」、「瘦脫相」。其中一位網民更表示「超級瘦，同事都在感嘆」，可見其消瘦程度已成為熱議話題。

陳偉霆頸部前傾惹健康問題？

除了暴瘦問題，陳偉霆的體態亦成為焦點。在多張街拍照中，清晰可見他走路時頸部不自覺地向前伸，背部亦有輕微的駝背跡象。網民對此表示：「他脖子前傾確實厲害」、「有點駝背，脖子往前伸」。不良的體態不僅影響外觀，更有粉絲擔心會引發健康問題，留言憂心地問：「那樣他頸椎以及頭部舒服嗎？會出現偏頭痛這類問題嗎？」。

