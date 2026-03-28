金燕玲驚爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情

現年71歲、四度榮獲香港電影金像獎「最佳女配角」的資深演員金燕玲，與同性密友蘇施黃（阿蘇）相伴二十載，早已被外界視為一對。然而，金燕玲近日接受方健儀訪問時，竟拋出震撼言論，直言當初與蘇施黃交往是「絕對當佢係水泡」，並斬釘截鐵地表示「我同佢絕對唔係愛情」。

金燕玲為照顧承諾而動心

金燕玲坦白憶述，當年她結束第二段婚姻後，由英國返回香港，經濟拮据，前路茫茫。在一次麻雀牌局上，蘇施黃聽了她的困境後，心生憐憫，直接對她說：「我好鍾意你，我覺得你好慘，我想照顧你，整個屋企俾你。」

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金燕玲當蘇施黃水泡

面對這突如其來的「照顧」承諾，金燕玲初時也覺得莫名其妙，但承認當初只因貪圖對方能給予她一個安穩的居所和生活保障。當方健儀問她「會唔會當阿蘇係水泡」時，金燕玲立即毫不諱言地表示：「絕對當佢係水泡！」，她甚至曾對著阿蘇說：「你又矮又肥，我都唔知點解同你一齊。」

金燕玲抗拒同性戀標籤

儘管與蘇施黃同居多年，金燕玲至今仍抗拒被標籤為同性戀者。她透露：「阿蘇話人哋睇你係我Partner，當你攣喎！我話最多我半個攣。我抗拒，我非常抗拒，我唔係因為離婚，唔鍾意男性而鍾意女性，我唔係吖嘛！」

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金燕玲稱跟蘇施黃非愛情

雖然堅稱二人之間並非愛情，但這段關係卻比金燕玲過去兩段婚姻的總和更為長久，至今已達20年。金燕玲形容她們是兩個非常獨立的個體，同住一屋卻享有百分之二百的自由，相處非常舒服。

蘇施黃誓照顧金燕玲

尤其在2019年金燕玲證實患上子宮癌，及後2021年再患乳癌，蘇施黃始終不離不棄，給予無微不至的照顧。阿蘇更曾公開揚言要賺夠2億，以保障金燕玲的下半生，坦言：「如果我死咗，都唔希望佢生活質量下降。」

金燕玲因蘇施黃知道何謂愛

這份深厚的情誼，讓金燕玲真正體會到被愛的感覺。她說：「我生病時有佢支持...佢令我真正感覺到，一個人係點樣愛錫及照顧另一個人。」她也肯定地表示，雖然不會和阿蘇結婚，但二人精神上的關係更為重要，並讚賞外界看似尖酸刻薄的蘇施黃，其實是個心地善良、非常在意她的人。