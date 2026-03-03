71歲金燕玲在2019年患上子宮頸癌，捱過多次痛苦的化療才康復，未料幾年後再患乳癌，所幸能夠再次打贏作惡的癌症，重拾正常生活，繼續從事熱愛的演員工作。燕玲姐接受《星島頭條》訪問，分享自己的對生死的看法。對於還能夠活著做自己喜歡的事，她非常感恩，如果要為了過去的事而不開心，其實是一件「好蠢」的事，更重要的是把握現在、過好今日。

《金多寶》｜金燕玲曾兩度戰勝癌症 灑脫談生死已安排後事：感恩仍能好好生活

燕玲姐坦言，即使手術切除了病灶，也不會說已經完全「醫好」，現在是與癌症共存著過日子，「醫生話只要過咗復發期，咁就叫做OK啦。」

不過，即使是患癌，燕玲姐也覺得「天都對我好好呀」，即使患癌也不至於是無藥可救的晚期階段，治療後現在仍然能夠好好生活，「雖然我嘅身體冇以前咁好，但係都可以呀，自己鍾意做咩都仲有能力可以去做，我就已經好感恩啦！」

金燕玲在電影中飾演一位患有腦退化的嫲嫲角色，多年來一直用同一組號碼買六合彩。（電影《金多寶》劇照）

照樣吃愛吃的食物 樂觀迎戰癌症

性格積極樂觀的燕玲姐，連癌魔也沒法擊潰她的心態。「我係好辛苦，但我都係好正面。」在治療期間，燕玲姐睡不好也食不下，「化療食任何嘢都嘔。」既然如此，她就直接與癌細胞「談判」：「喂，你仲唔俾我瞓，我就會瓜㗎喇喎，咁你都會瓜埋」。還有當大家勸她戒口，不要吃無益的東西時，她卻反其道而行，既然吃甚麼都吐，不如任性一點吃自己想吃的東西，甚至曾讓朋友給她帶來蔥油餅。「在精神上面我要令自己開心。」

對於能夠挺過癌症，燕玲姐認為還有一部分要歸功於長期跳舞。她以往曾習拉丁舞10幾年，跳舞對她而言不單單只是愛好，也是幫助她度過許多不開心時光的情緒出口，同時為她的身體建立了很好的抵抗力基礎，這才有力氣撐過化療。

因為患癌，她坦言現在比以前更加重視當下，活好每一天。例如日常飲食，為了健康著想少吃煎炸，但想吃的東西還是會吃，懂得收歛就好，「呢樣唔好食，嗰樣唔好做，去到咁嘅年紀，做人仲有咩意思先！」雖然會看中醫調理身體，但沒有吃補品或保健品的習慣，反而注重多攝取蛋白質，避免肌肉流失退化。

金燕玲表示，腦退化患者本人可能甚麼都不記得，連身上的痛都沒有意識，但最辛苦的其實是一直照顧患者的家人。（電影《金多寶》劇照）

最怕成為家人負擔

因為17歲便離家工作，燕玲姐自小養成獨立自主的個性，一直以來都是自己照顧自己和家人。對於生死，她看得很開，反而擔心「唔死」卻需要人照顧。尤其她曾照顧患病的父母十多年，深知照護病人的艱辛，以及照顧者面對親人病痛卻無能為力的痛苦。她希望自己有足夠的錢，能夠照顧自己，不成為家人的負擔，這樣就已經很富足了。她也已經和伴侶蘇施黃交代後事，「唔使搞咩喪禮，有咁快得咁快燒咗就得㗎啦。」她認為最重要的是把握現在和家人相處的時間，想說甚麼、交待甚麼都不要等到來不及的時候。

最近燕玲姐嘗試重新跳舞，但發現體力上確實不如以往。比起以往一跳就3個小時，現在短短1個小時就感到吃力，可見仍然需要時間恢復狀態。另外，她也擔心自己太過勉強會摔倒，因為年紀大了，跌倒的後果會很嚴重。為了恢復體力，她日常會做一些簡單的運動和拉筋，甚至在接受訪問的當下，她也一邊與記者聊電話，一邊在家中走動，把握時間活動身體。至於在工作方面，她會與製作團隊溝通自己的身體狀況，盡量將拍攝時長限制在11小時之內，不希望因為體力不支、太過疲累而影響表現。但強調如果有需要，她也會盡量配合，非常敬業。

選擇開心地過每一天

燕玲姐認為快樂的定義是「只要你冇唔開心嘅嘢呢，你就係開心㗎喇。」在她看來，當面對困境時選擇不開心也無法解決問題，一直記著以前的苦難反而會「苦上加苦」。她總是將每一天都當作最後一天，不要為過去浪費時間。至於明天呢？「你過好今日你自然有聽日啊嘛，你諗咁多做咩啫！」

延伸閱讀：防癌湯水｜癌症名醫推介6款防癌長壽湯 只用平價食材入饌 暖胃活腸防大腸癌

---

相關文章：

44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷

乳癌女偕夫遊車河 出發前在車身寫下這訊息 路過司機紛紛興奮響咹祝福

運動可製造「抗癌血」？研究揭2類運動最有效 抑制癌細胞生長防復發

失眠壓力大易患乳癌？營養師公開7日保命清單 必吃3類食物防癌自救