金多寶｜金燕玲包場請蘇施黃與徐克睇戲 翁子光認排片不足靠口碑苦撐

《金多寶》導演翁子光、執行導演何爵天、呂爵安（Edan@MIRROR）、鍾雪瑩、金燕玲、李尚正、小演員李鎧霖等現身團拜活動。翁子光形容賀歲檔高手雲集，「大家都去武俠世界（《鏢人：風起大漠》），去夜總會（《夜王》），《金多寶》排片唔多，但入座率唔低。」Edan就表示若中金多寶會幫翁子光「填氹」。

翁子光稱3000萬平手

翁子光對於《金多寶》港澳累積票房688萬（截至今日下午1時），他稱既滿意又未滿意，形容是預期中的中位數，指《金多寶》並非大型商業片，走勢算是平穩。對於Edan開口「填氹」，翁子光直認借錢拍戲，「我喺圈中仍有信譽，得到行內支持，相信票房唔太差，可以回到本，有信心。」金燕玲、李尚正望回本，再收穫一點微利，翁子光指要3000萬才算平手。談到《金多寶》排片不足，他指比《夜王》少一半；同時稱《正義迴廊》及《爸爸》同樣開畫首周不算突出，一路跑好全靠口碑支持。翁子光又形容金燕玲及李尚正等班底，有演技亦有文藝氣息，稱李尚正不止搞笑亦有有徐志摩的氣度。

李尚正減片酬

而金燕玲早前包場請徐克、許鞍華及蘇施黃睇戲，大爆兩位大導演評價正面，而蘇施黃也被情節感動到，問可會再包場？她笑言不會，並指謝票雖然攰但開心，「因為個個睇完都叫我做嫲嫲，人人都祝我身體健康，都夠我活到1000歲啦！」翁子光稱《金多寶》沒有高成本，錢都用在製作上，宣傳資源不多，感激演員們幫手。李尚正笑說不是幫手而是減片酬，再更正，「印象中我係無減過片酬！」另外，主演《夜王》的鄭秀文早前表示想同翁子光合作，他形容女方是一位有份量的演員，「我經已睇咗《夜王》，當然要有好劇本先敢邀約合作！」