「TVB御用宮女」李美慧39歲慶生 複式豪宅內部勁奢華 2歲兒騎64歲百億老竇膊頭好溫馨

前TVB藝人、有「御用宮女」之稱的李美慧（Vivi），近日迎來她最後一次「3字頭」的39歲生日，並在社交平台分享了一家四口的溫馨慶生照，意外令他們的複式豪宅內部曝光。李美慧自2018年嫁給比她年長25歲的百億富商曾文豪後，便淡出幕前，專心相夫教子，並誕下一對寶貝子女，生活幸福美滿。

李美慧少女感十足

從照片中可見，39歲的李美慧保養得宜，身穿黑白相間的吊帶裙，手捧著丈夫送贈的一大束鮮花，臉上掛著幸福的笑容，少女感十足，顏值依然在線。雖然丈夫曾文豪已64歲，不過就精神矍鑠。

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李美慧身處複式豪宅氣派非凡

這次生日，曾文豪顯然花了不少心思，將家中佈置得充滿節日氣氛。照片背景可見他們身處於豪華的複式單位之中，在樓梯轉角處掛上了「Happy Birthday」的橫幅和繽紛的氣球。豪宅的設計亦盡顯格調，一邊牆上掛有名畫，另一邊則設有櫥窗，裡面擺放着古董，佈置溫馨又不失氣派。

李美慧丈夫極錫2歲囝囝

在溫馨的全家福中，除了李美慧和曾文豪，還有一對可愛的子女。7歲的女兒穿著紅白格紋長裙，手上拿著準備送給媽媽的禮物，模樣乖巧。而最搶鏡的，莫過於64歲的曾文豪與他2歲的寶貝兒子。曾文豪將兒子架在自己的肩膀上，盡現父愛。兒子也顯得十分興奮，在爸爸的肩上歡天喜地，高舉小手，場面溫馨。

李美慧子女讀「神幼」

落選港姐出身的李美慧，在TVB多飾演綠葉角色。2018年，她嫁給富商曾文豪，搖身一變成為豪門闊太。婚後，她為丈夫誕下一女一子，湊成一個「好」字，地位更是穩固。李美慧婚後生活低調，鮮少與名媛交際，過著悠然自得的闊太生活。她對子女的教育亦相當重視，據悉其子女正就讀有「神幼」之稱的聖公會幼稚園。

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