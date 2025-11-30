38歲「TVB御用宮女」大晒奢華生活 坐飛機頭等艙豪歎魚子醬 子女讀神級幼稚園

現年38歲的「落選港姐」李美慧（Vivi），自2018年嫁給百億富商曾文豪後，一躍成為「百億少奶」。雖然身價不可同日而語，但她過往一直保持節儉作風，更曾被拍到與子女在平民茶餐廳用餐，形象貼地。然而，近日她一改慳家本色，罕有地在社交平台上大晒頂級富豪生活，引起網民熱議。

李美慧杜拜之旅盡顯奢華

李美慧於IG的限時動態中分享了一張照片，並寫上「Hi Dubai」，透露自己正飛往杜拜旅行。照片中，她舒適地坐在飛機頭等艙內，一邊欣賞電影，一邊享用着豐盛的果盤及名貴的魚子醬，如此奢華的體驗，絕非一般人能夠負擔，與她昔日不時呈現出節儉形象形成強烈對比。

相關閱讀：「御用宮女」李美慧仔女入讀神級幼稚園 每年學費盛惠X萬 同港姐冠軍兒子做校友

李美慧從「御用宮女」到百億少奶

在嫁入豪門前，李美慧的演藝生涯充滿奮鬥史。她於2006年參選港姐，落選後加入TVB藝員訓練班，因經常在劇集中飾演宮女角色，而獲得「御用宮女」的稱號。其後，她毅然轉往內地發展，憑流利的普通話及精通四種地方口音的語言天賦，由小角色做起，最終成功擔正女主角。據悉她曾在一年內接拍10部電影及1部電視劇，年收入過百萬，事業發展不俗。

李美慧婚後生活美滿

李美慧婚後淡出幕前，專心相夫教子，過養尊處優的少奶奶生活。她深得丈夫曾文豪的寵愛，二人感情要好，經常周遊列國，足跡遍及南法及美國沙漠谷。李美慧先後於2018年及2023年誕下大女及細仔，湊成一個「好」字。此外，從她早前分享的親子活動照片可見，其子女就讀於有「神幼」之稱的聖公會幼稚園。該校歷史悠久，升讀頂尖小學的記錄極佳，可見她對子女的教育亦相當重視。

相關閱讀：「TVB御用宮女」李美慧終融入百億老公家中？罕與奶奶及繼女同場 四代同堂照曝光