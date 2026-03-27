TVB小花陳嘉慧「出關」炫富 坐自家遊艇出海滿身LV 丈夫送50萬名錶作生仔禮物

現年29歲的TVB小花陳嘉慧（Erica），自2023年閃嫁圈外富貴男友Calvin後，便專心相夫教子，演藝事業全面暫停，繼2024年誕下大女後，今年2月再添一子，成功「三年抱兩」，湊成一個「好」字，幸福滿溢。成為兩孩之母後，她的狀態一直是大眾焦點。近日，她終於正式「出關」，在IG分享了多張出海散心的照片，奢華生活加上極速恢復的絕佳狀態，再度引發熱議。

陳嘉慧「出關」即坐遊艇出海

陳嘉慧今年2月誕下兒子後，即獲丈夫Calvin，豪送一枚AUDEMARS PIGUET（愛彼）ROYAL OAK（皇家橡樹）系列的名錶，估計價值逾50萬，可見陳嘉慧深受寵愛。陳嘉慧誕B後一直深居簡出，專心坐月調理身體。近日，她終於在社交平台宣告「出關」，並分享身處豪華遊艇，出海享受陽光的相片。照片中，她身穿價值不菲的LV外套，悠閒地倚在船邊，享受著海風。雖然已是兩孩之母，但她面色紅潤飽滿，身材恢復得相當快，四肢依舊纖幼，絲毫不見產後的浮腫，少女味濃郁，狀態比起婚前可說是有過之而無不及。

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陳嘉慧極速上位當女一

回顧陳嘉慧的演藝之路，可謂一帆風順。2016年參加TVB藝員訓練班入行，憑著甜美外型和不斷進步的演技，很快便嶄露頭角。至2020年，她在劇集《迷網》中飾演「牛嘉碧」，精湛演出大獲好評，成功入屋。其後更上一層樓，在劇集《愛上我的衰神》中擔正第一女主角，極速上位，前途一片光明。

陳嘉慧淡出幕前當少奶奶

陳嘉慧正當事業起飛之際，她在2023年無預警宣佈與圈外富貴男友Calvin結婚，並逐漸淡出幕前。婚後她專心家庭，2024年誕下大女，今年2月再誕下兒子，效率驚人。雖然暫別螢光幕，但她的社交動態依然備受關注，早前情人節，她就曾高調放閃，大曬老公所贈送名錶，現時又坐遊艇出海，盡顯豪門少奶奶的底氣。

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