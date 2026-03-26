前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮

68歲的前TVB傳奇小生、「阿燦」廖偉雄，淡出幕前從商多年後，近年在馬來西亞的事業版圖越做越大。繼去年在吉隆坡開設佔地1.5萬呎的「星廚私宴」後，最近再開店「玲瓏西刀魚蛋檔」。近日他在YouTube發布新片，高調巡視新店，排場十足，引起網民熱議。

廖偉雄「整番部勞斯萊斯」

在「整番部勞斯萊斯 @燦神龍場」影片中，廖偉雄乘坐一輛灰色勞斯萊斯名車到達魚蛋檔門口，當被問到「魚蛋檔一開張，你就買Rolls呀？」，他神氣地回應「唔係你估！」。雖然鏡頭下的他頭髮與鬍子已見灰白，略帶不修邊幅，神情中透出一絲疲累，但當他從名車下來，步入店舖時，步伐穩健，氣場強大，猶如「賭神」登場，盡顯老闆的威勢。

相關閱讀：前TVB小生首談破產是「美麗的誤會」：老人家講嘢係啱㗎 因擔保種下慘痛教訓

廖偉雄「整番部勞斯萊斯」

不過，正當大家以為他已豪氣買下名車時，廖偉雄在影片中段親自解畫，笑著澄清：「老老實實，部車唔係我嘅，係我朋友嘅。」雖然勞斯萊斯並非他本人所有，但以他近年瓣數越來越多、飲食生意越做越大的勢頭來看，要購入這樣一輛名貴汽車，對今天的他來說似乎也並非難事。而於影片中，見到「玲瓏西刀魚蛋檔」面積極大，而且拍攝當日食客極多，有女食客就歡天喜地跟廖偉雄合照，亦有食客表示「魚蛋檔」價錢平、味道好，廖偉雄這間新開的店舖似乎十分成功。

廖偉雄人生起跌極大

廖偉雄的人生旅程可謂起跌極大。他在90年代棄影從商，但過程波折重重，曾因經營卡拉OK被股東騙財，更在1999年因無力償還40萬債務而被銀行申請破產，人生直墮谷底。他近日受訪時重提舊事，稱破產是「一個美麗的誤會」，源於為朋友作擔保買車，因搬家錯過信件而引起。

廖偉雄身體曾響警號

除了財務危機，他的身體亦曾響起警號，一度因左腳輕微中風及右腳痛風而影響活動能力。幸而，如今他表示身體已「OK」，今次露面狀態明顯比之前好，看來已經康復。從電視明星到破產，再到今日的飲食大亨，廖偉雄憑藉其堅韌的毅力，再次證明了何謂「打不死」的燦神精神。

相關閱讀：70年代TVB小生曾破產中風難得露面 滿臉白鬚顯老態激似盧海鵬 早前產業遇天災嘆悽涼