前TVB小生首談破產是「美麗的誤會」：老人家講嘢係啱㗎 因擔保種下慘痛教訓

68歲前TVB傳奇小生、「阿燦」廖偉雄淡出幕前從商多年，, 一度向農業界發展，近年移居馬來西亞後，事業版圖越做越大，去年在吉隆坡開設「七星級餐廳」，打造一間佔地1.5萬呎、4層高的飲食娛樂基地「星廚私宴」，又開設工場生產「百分百純魚肉」的靚魚蛋。

廖偉雄稱破產是美麗的誤會

廖偉雄的從商之路可算波折重重，90年代棄影從商，先後經營食肆、生產醬料等，其中98年開設卡拉OK，可惜遇人不淑，被其中一個股東騙財後蝕本離場，及後開設的護膚品直銷公司，因無力償還40萬債務，於99年被銀行申請破產，人生直墮谷底，至2006年才還清所有債務。近日廖偉雄接受訪問稱破產是美麗的誤會。

廖偉雄為朋友做擔保買車被逼破產

廖偉雄日前接受TVB《娛樂新聞台》專訪，重提當年破產一事，廖偉雄說：「嗰陣時完全係一個美麗嘅誤會，係因為我擔保咗個朋友買部車，咁之後呢，跟住個朋友又冇工，我又唔知道，嗰陣時仲啱啱搬屋，喺香港搬過嚟馬來西亞預備喺度做，我由一間屋搬去另外一間屋，咁嗰度啲信就寄晒去嗰度嘛，我知鬼咩，嗰間屋都賣埋，你點會諗到，嗰條友冇供㗎？你去擔保，所以唔做中、唔做保，唔做媒人三代好係最啱㗎，我話你聽呢個世界啲老人家講說話係啱㗎。」廖偉雄續說：「咁跟住咪全世界咪搵你囉。好簡單，我哋係公眾人物，啲記者咪嚟搵你囉，嗰個又嚟搵你還債，你點頂得順？咁咪破產囉，一路去還錢囉。」

廖偉雄健康狀況亦引起關注

不過近年廖偉雄的健康狀況亦引起關注，他曾透露左腳出現輕微中風，加上右腳痛風，一度影響活動能力，問到目前的身體狀況，廖偉雄說：「人生嘅歷程係咁樣，過往阿燦有福氣㗎，因為佢為好多人帶嚟歡樂。呢個係福份嚟㗎，咁而家我咪要去繼續去我自己嘅夢想囉，就係希望去做一啲健康嘅食品，一啲高質量嘅食品，嚟帶畀普羅大眾，令到大家都可以得到健康，呢個係我自己嘅夢想。而家身體OK嘅，係中風嗰嗰吓嘢初頭都好驚㗎。但係後尾食咗粒藥，好返，咁跟住又再去電療啊，去整囉。」今次廖偉雄再度露面，狀態明顯比之前好，相信已經康復。

