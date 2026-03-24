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79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因

影視圈
更新時間：18:25 2026-03-24 HKT
發佈時間：18:25 2026-03-24 HKT

79歲的「秋官」鄭少秋近年淡出幕前，生活低調，已久未公開露面。早前，一段7年前鄭少秋與粉絲見面的影片在網上被瘋傳，片中他身形瘦削，引發外界對其健康狀況的憂慮。更有網民好奇鄭少秋久未現身的原因，會否跟幾年前喪女一事有關。今日（24日）鄭少秋趁農曆生日公開回應近況。

鄭少秋親自報平安

就在粉絲們為舊片議論紛紛之際，適逢近日是鄭少秋的農曆生日，一個名為「秋官藝術館鮮動網絡」的微博帳號發布了一則署名「秋哥」的感言，相信是鄭少秋親自向關心他的粉絲報平安。

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鄭少秋關心香港與世界大事

鄭少秋在文中寫道：「有收到大家的祝福和關心，在這退休時間我生活節奏放慢，但還是有做些運動，做些自己喜歡的事。交際應酬我一向都不喜歡，所以你們較少見到我，不要擔心！這半年來世界和香港都發生不幸事件！希望大家生活開心，身體健康，世界和平！」估計鄭少秋是想表示有關注大埔宏福苑大火一事，以及近來全球關心的伊朗局勢。

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