鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況

影視圈
更新時間：12:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-17 HKT

78歲的鄭少秋（秋官）與女兒鄭欣宜（Joyce）在幕前消失一段長時間，早前鄭少秋罕曝露行蹤，而38歲的鄭欣宜自2023年舉行三場紅館演唱會後，消聲匿跡，雖然曾準備亮相內地節目《歌手2025》，卻因意外受傷宣布退賽，至今處於休養狀態。最近有人在街頭遇見鄭欣宜，曝光其近況。

鄭欣宜購買力強

有指鄭欣宜當日駕車現身西環，一身全黑打扮未有化妝，但一頭金髮紮起髮髻，相當搶眼。鄭欣宜落車後到老字號餅家疑為辦年貨，在店員一輪推薦下，鄭欣宜最終拎住一大袋貨品返回座駕，準備駕車離開。

相關閱讀：鄭欣宜正式緣盡《歌手2025》  久休復出難產實際傷情惹關注  傳因一事放棄回歸

鄭欣宜雖然素顏露面，有指其精神極佳，膚質亦很好。距離最近一次是去年7月被網民捕獲，當時是鄭欣宜受傷後相隔半年露面，見到身形較之前圓潤，已康復七七八八，狀態不俗。

鄭欣宜壓力大神隱

鄭欣宜於2023年3月在紅館舉行三場《Believe Us 鄭欣宜演唱會2023》後，因感到大壓力漸漸淡出幕前，鮮有再公開露面。鄭欣宜去年突然清空IG所有帖文，傳出與寰亞約滿，並轉投環球唱片鋪路復出。只是鄭欣宜未見其人卻爆出為《歌手2025》拍宣傳片時，因燈光器具處理不當，導致肩頸及耳部受損，休息至今。

相關閱讀：許廷鏗引鄭欣宜「入坑」打匹克球︰易上手又能減磅 免費教波儲分打職業賽

