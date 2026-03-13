鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚

現年79歲的殿堂級藝人「秋官」鄭少秋，近年淡出幕前，幾乎銷聲匿迹，令無數戲迷粉絲甚為掛念。近日有網民在社交平台小紅書上載了一段7年前鄭少秋與粉絲見面的影片，影片即時被瘋傳，然而粉絲回看片段卻感到無比心酸，甚至表示「一邊看一邊落淚」。

鄭少秋珍貴影片流出

從影片中可見，當時已年過70的秋官，身穿一套花紋西裝，一貫其瀟灑帥氣的形象。他滿臉笑容，親切地與在場的粉絲互動，不斷揮手及連聲說「多謝」、「謝謝你們」，精神面貌看似不俗。然而，鏡頭下的他身形卻極度瘦削，身軀單薄得像「紙板人」一樣，西裝外套顯得有點鬆垮，臉頰亦有些凹陷。雖然他全程保持笑容，但仍難掩一絲疲態。在與粉絲互動的過程中，身邊亦有工作人員貼身陪同，並在他移動時作出攙扶引導，情況令人關注。

粉絲擔心鄭少秋邊看邊落淚

這段影片在今天看來格外令人感觸，不少網民留言表達心痛，其中發布影片的作者回覆指「我一邊看一邊落淚」，有粉絲則感嘆「以前我們都年輕，沒想到時光荏苒」、「總以為來日方長…」，字裡行間流露出對秋官的思念與擔憂。

鄭少秋疑未擺脫喪女陰霾

秋官近年深居簡出，有指或與他經歷喪女之痛有關。2023年10月，鄭少秋與首任女友盧慧茹所生的大女兒鄭安儀於美國自殺身亡，終年55歲。經歷「白頭人送黑頭人」的沉重打擊，據悉秋官至今仍未能走出陰霾，心情大受影響，這或許是他選擇神隱、不願公開露面的主因。

鄭少秋23年於機場被捕獲

事實上，鄭少秋對上一次公開露面，已經是2022年6月，當時他現身女兒鄭欣宜的演唱會為愛女打氣。自此之後，除了2023年初在機場被汪明荃捕獲合照外，秋官已有近兩年時間未有在公眾場合出現，讓外界對其狀況更添關心。

