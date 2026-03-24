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前TVB花旦馬賽轉行做中醫？高清鏡頭直擊自拮一部位放血 網民感嘆搵食艱難

影視圈
更新時間：17:30 2026-03-24 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-24 HKT

現年38歲的馬賽（現名馬菀迎），參選港姐贏得季軍入行，曾因負面新聞而要返回內地發展，現時成功轉型為健康美容KOL。近日馬賽分享自己趁著假期，前往學習中醫針灸，她坦言自己「係好驚針嘅」，但今次要落手針向自己，還要親自放血，馬賽為吸引流量自己拮自己，網民感嘆在內地搵食艱難。

馬賽靠針灸放血吸流量

馬賽在片中透露自己參加了內地的一日針灸體驗營，首先學習下針，但她多次刺向海綿，也未能成功，為了克服恐懼，馬賽決定先從放血針開始。影片中，她手持採血針對著自己的手指，緊張猶豫了許久，才終於鼓起勇氣扎下，成功放出「第一滴血」。在這次突破後，她信心大增，接著在老師指導下，親手於自己的「足三里」及手臂的「曲池」等穴位下針，最厲害是她一邊針拮自己，還可以一邊拍片放上小紅書。

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馬賽轉型當上健康KOL

馬賽近年以健康KOL闖出名堂，更做埋生招牌，親自試飲自己旗下品牌健康產品，在影片中，她多次大特寫自拍皮膚狀況，白滑緊緻，完全看不出真實年齡。馬賽表示本來她想低調出席活動，但戴著口罩的她，仍很快被其他同學認出，但他們也是熱衷於學習中醫針灸，對她沒有太大打擾。

馬賽曾因不雅片風波形象插水

回顧馬賽的演藝路，她曾是TVB力捧的花旦，主演過《當旺爸爸》、《名媛望族》等劇集。然而，2013年爆出與內地女製片人汪子琦的同性戀情及不雅影片風波，使其形象大受打擊，最終移居內地發展。近年她成功翻身，不僅與紀姓商人結婚並育有一女，更創立自家健康品牌「賽百草」，搖身一變成為商界女強人。

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