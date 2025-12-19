馬賽離巢10年重返TVB！曾因同性桃色醜聞絕跡幕前 自爆入行前已是無綫員工

前香港小姐季軍馬賽（現名馬菀迎）近日突然現身TVB電視城，並在IG分享了一段「回娘家」的影片，直言勾起她不少當年追夢的回憶。影片中的她一臉從容，重遊這個「夢開始的地方」，除了緬懷過去，更與昔日恩師重逢，場面溫馨感人。

馬賽重返舊地感觸良多

在影片中，馬賽表示自己與TVB的緣分深厚，早在2007年、參選港姐前，她就已經在無綫電視城的「娛樂新聞台」實習。自2008年選美入行後，這裡便承載了她多年的青春與奮鬥歲月。時隔超過十年重返舊地，她不禁感嘆物是人非，表示見到公司裡的巴士、飯堂等場景依舊，讓她回憶湧現。

此行的主要目的是探望當年對她照顧有加的監製嘉玲姐，馬賽在飯堂與嘉玲姐驚喜重逢，兩人激動相擁，她更送上精心準備的禮物，以感謝當年的提攜之恩。從她真摯的笑容中，能感受到她對過去充滿感恩，似乎已將昔日風波放下。

相關閱讀：前TVB女星因艷舞片風波退隱終復出？客串一日戲份即失業 心酸發言：當下即一切

馬賽曾因不雅片醜聞重創事業

馬賽入行以來發展平平，許多人都只記得她在2013至2014年間所經歷的事業重創。當時，她被爆出與內地女製片人汪子琦的同性戀情，引發軒然大波。其後，網上更流出她在鏡頭前穿著情趣內衣的不雅影片，其清純形象一夜崩塌。有指她因連串醜聞導致被TVB無限期「雪藏」，演藝事業直插谷底，最終在2015年約滿後黯然離開香港娛樂圈。

相關閱讀：馬賽素顏零走樣！超近鏡直播現一亮點 曾捲醜聞流出艷舞片淡出娛圈

馬賽為人母後轉型做網紅

離開TVB後，馬賽將事業重心轉往內地，並在2019年宣佈與圈外男友結婚，同年誕下一名女兒，正式升格為人母。如今的她，已轉型為一名網紅，經常在小紅書及IG等社交平台分享家庭生活、育兒心得及產品，展現出成熟、幸福的模樣。