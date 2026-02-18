前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議

現年38歲的前港姐季軍馬賽(現已改名馬菀迎)，曾經受到TVB力捧，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《當旺爸爸》、《名媛望族》，清純外表，惹火身材俘虜不少粉絲。但其後因負面新聞離巢，並移居內地重新出發，她曾自嘲是「失業女藝人」，但近年她不但結婚生女，更當上了健康美容KOL，又推出了自家品牌「賽百草」，馬賽為創業捱過不少苦頭，曾獨力推着200斤貨到香港擺攤，而且馬賽不止自己做生招牌食用這些養生產品，近日聲稱可以讓7的囡囡飲她出品的「紅棗茶」，為推銷產品無所不用其極。

馬賽淡出幕前轉型從商

近年淡出幕前的馬賽，不時拍片分享生活點滴，保持人氣外，又經常讓7歲的囡囡紀妍初出鏡，母女檔上陣，讓馬賽可以洗底，建立好媽媽形象，方便她推銷產品。馬賽近年轉型從商，成立了自家養生品牌，生意不俗。近日馬賽帶同囡囡去攀登深圳大南山，當天她戴上Cap帽，一身運動裝束，囡囡非常活潑，更比媽媽跑得更快，向山上進發，在休息期間，馬賽拿出水壺，開始推銷自家產品。

馬賽跟囡囡共飲紅棗茶

馬賽的巨型公仔水壺內，浸泡了她公司出品的「桂圓玫瑰枸杞紅棗茶」，壺內放了滿滿的紅棗及其他滋補藥材，她喝了一大口後，大讚不僅能補氣血、養脾胃，玫瑰花更有助於春天疏肝解鬱，讓皮膚白白漂亮，馬賽不止自己做生招牌，更拉埋囡囡落水，指小朋友也喜歡喝，笑說「這款茶品味道甘甜，比喝奶茶更好。」不過馬賽女兒只得7歲，有網民提出紅棗茶不宜兒童飲用，恐引起消化不良，若然是燥熱體質，則會「火上加火」，造成失眠，甚至血壓上升，引起爭議。

馬賽因負面新聞移居內地

馬賽參選港姐獲得季軍入行，外表清純，身材惹火，拍過《名媛望族》、《神探高倫布》、《當旺爸爸》及《東坡家事》等。但最讓人「食花生」事件，卻是在2013年爆出她與內地女製片人汪子琦的同性戀情，引發軒然大波，其後網上更流出她的不雅影片，事業直插谷底，要移居內地搵食。直至2019年她跟紀姓商人結婚，並誕下女兒，現時搖身一變成為商界女強人，一鋪翻身。

