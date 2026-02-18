Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議

影視圈
更新時間：22:30 2026-02-18 HKT
發佈時間：22:30 2026-02-18 HKT

現年38歲的前港姐季軍馬賽(現已改名馬菀迎)，曾經受到TVB力捧，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《當旺爸爸》、《名媛望族》，清純外表，惹火身材俘虜不少粉絲。但其後因負面新聞離巢，並移居內地重新出發，她曾自嘲是「失業女藝人」，但近年她不但結婚生女，更當上了健康美容KOL，又推出了自家品牌「賽百草」，馬賽為創業捱過不少苦頭，曾獨力推着200斤貨到香港擺攤，而且馬賽不止自己做生招牌食用這些養生產品，近日聲稱可以讓7的囡囡飲她出品的「紅棗茶」，為推銷產品無所不用其極。

馬賽淡出幕前轉型從商

近年淡出幕前的馬賽，不時拍片分享生活點滴，保持人氣外，又經常讓7歲的囡囡紀妍初出鏡，母女檔上陣，讓馬賽可以洗底，建立好媽媽形象，方便她推銷產品。馬賽近年轉型從商，成立了自家養生品牌，生意不俗。近日馬賽帶同囡囡去攀登深圳大南山，當天她戴上Cap帽，一身運動裝束，囡囡非常活潑，更比媽媽跑得更快，向山上進發，在休息期間，馬賽拿出水壺，開始推銷自家產品。

相關閱讀：馬賽離巢10年重返TVB！曾因同性桃色醜聞絕跡幕前 自爆入行前已是無綫員工

馬賽跟囡囡共飲紅棗茶

馬賽的巨型公仔水壺內，浸泡了她公司出品的「桂圓玫瑰枸杞紅棗茶」，壺內放了滿滿的紅棗及其他滋補藥材，她喝了一大口後，大讚不僅能補氣血、養脾胃，玫瑰花更有助於春天疏肝解鬱，讓皮膚白白漂亮，馬賽不止自己做生招牌，更拉埋囡囡落水，指小朋友也喜歡喝，笑說「這款茶品味道甘甜，比喝奶茶更好。」不過馬賽女兒只得7歲，有網民提出紅棗茶不宜兒童飲用，恐引起消化不良，若然是燥熱體質，則會「火上加火」，造成失眠，甚至血壓上升，引起爭議。

馬賽因負面新聞移居內地

馬賽參選港姐獲得季軍入行，外表清純，身材惹火，拍過《名媛望族》、《神探高倫布》、《當旺爸爸》及《東坡家事》等。但最讓人「食花生」事件，卻是在2013年爆出她與內地女製片人汪子琦的同性戀情，引發軒然大波，其後網上更流出她的不雅影片，事業直插谷底，要移居內地搵食。直至2019年她跟紀姓商人結婚，並誕下女兒，現時搖身一變成為商界女強人，一鋪翻身。 

相關閱讀：「失業女藝人」生活終見曙光 與最重要的人展開新一頁：是我最幸福的事

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 警方初步調查：排除他殺
兩岸熱話
58分鐘前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
10小時前
新年派錯$500利是畀看更 港女心痛求救 行內人爆「潛規則」：收到大額利是會...｜Juicy叮
新年派錯$500利是畀看更 港女心痛求救 行內人爆「潛規則」：收到大額利是會...｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
3小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
6小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
蕭正楠緋聞舊愛賀年布置意外曝光千萬豪宅 寬敞客廳裝潢低調奢華 巨型餐桌滿足一家人共享天倫
蕭正楠緋聞舊愛賀年布置意外曝光千萬豪宅 寬敞客廳裝潢低調奢華 巨型餐桌滿足一家人共享天倫
影視圈
11小時前
Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌
Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌
投資理財
8小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT