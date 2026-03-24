TVB旅遊達人梁芷珮手臂佈滿粒粒紅腫痕癢 穿性感泳衣展示恐怖「戰績」 為節目犧牲白滑皮膚

43歲的「旅遊達人」梁芷珮，憑藉其陽光健康的形象，深受觀眾喜愛，她主持的《潮什麼》系列旅遊節目，帶領觀眾以獨特視角探索世界，叫好又叫座。梁芷珮經常與丈夫黎卓穎，周遊列國，上山下海，網民羨慕他們孖住去旅行吸金，近日梁芷珮分享自己身上的「戰績」，先是手臂上紅腫一片，長滿粒粒，原來是在亞馬遜雨林內被毒蚊叮上，之後她又展示性感泳衣，身上又有大片曬傷的痕跡，腫痛甩皮，網民紛紛表示睇見都覺得痛。

梁芷珮亞馬遜森林毒蚊圍攻

近日梁芷珮分享自己和丈夫到亞馬遜雨林拍攝情況，穿上小背心、長褲及水鞋，一身探險家裝備，顯得相當專業。在其中一張照片中，她更在臉頰兩旁塗上橙紅色的顏料，入鄉隨俗，體驗當地原住民的文化，全程笑容滿面，表現得非常享受和投入。然而，這次亞馬遜之旅並非只有歡樂，梁芷珮為此付出了「血的代價」，她在IG分享了在酒店房間的自拍照，相中的她掀起手臂，向鏡頭展示腋下及手臂內側位置，只見皮膚上佈滿了多處一點點的紅印，明顯是在森林中被蚊蟲「圍攻」後的「戰績」，看起來又痕又癢。

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梁芷珮性感泳衣下曬到甩皮

梁芷珮完成了亞馬遜的艱苦拍攝後，轉到海邊享受陽光與海灘，並向粉絲大派福利。她換上性感的泳衣，在鏡頭前大擺甫士，盡顯美好身段。不過，在陽光笑臉的背後，卻是另一種「傷痛」。從相片可見，梁芷珮的皮膚因抵受不住猛烈的陽光，腹部和背部都出現了嚴重的曬傷，變得通紅一片，與泳衣遮蓋的白皙皮膚形成強烈的「兩截色」對比，更慘的是曬傷過後，她的手臂出現大面積的甩皮情況，對於愛美的女士，無疑是頗為沉重的打擊。

梁芷珮長子赴丹麥升學

梁芷珮與老公黎卓穎結婚22年，依然恩愛如昔，是圈中的模範夫妻。兩人育有兩子一女，長子Brendan曾於國際文憑大學預科課程（IBDP）中考獲34分，獲加拿大多倫多大學取錄，但最終選擇入讀心儀的香港大學新聞學學士課程。去年8月，他更遠赴丹麥繼續升學，早前便一家飛到外國探望囝囝，幸福溫馨。

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梁芷珮大宅曝光