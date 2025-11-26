Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

43歲TVB索人妻法國密會小鮮肉？身貼身翹實對方超親密  男子背景猛料屬港隊代表

影視圈
更新時間：18:00 2025-11-26 HKT
發佈時間：18:00 2025-11-26 HKT

有「TVB旅遊達人」之稱的43歲人妻梁芷珮（Christy）與老公Kenneth結婚21年，一向以恩愛夫妻形象示人。但近日，Christy在IG上載的一張照片卻引發熱議！照片中，她身處法國街頭，身貼身翹實一名年輕男子，舉止親密，儼如熱戀中的情侶。Christy更在帖文中心痛地表示：「瘦咗咁多，好陰功！」言語間充滿愛憐，令人不禁懷疑這位幸福人妻是否在外地「偷食」？

梁芷珮法國摟抱「小鮮肉」

正當網民議論紛紛之際，謎底終於揭曉！原來這位身形高挑的「小鮮肉」，並非什麼神秘情人，而是梁芷珮20歲的大兒子Brendan！Christy一家人早前特地飛往歐洲，與正在丹麥留學的Brendan會合，共聚天倫。Brendan長大後變得高大帥氣，與媽媽站在一起，更像是情侶多於母子，難怪會引起誤會。Christy亦在IG分享與兒子的合照，字裡行間充滿著對兒子的思念與愛。而另一張合照中，梁芷珮就和老公及女兒與Brendan合照，一家都十分開心。

梁芷珮兒子文武雙全星二代

梁芷珮的大仔Brendan絕對是「贏在起跑線」的典範，不論學業還是運動都表現出色，堪稱「文武全材」。Brendan曾於國際文憑大學預科課程（IBDP）中考獲34分，獲加拿大多倫多大學取錄，但最終選擇入讀心儀的香港大學新聞學學士課程。今年8月，他更遠赴丹麥繼續升學。Brendan亦曾是高爾夫球港隊代表，並憑藉出色表現獲得獎學金，更入選「香港高爾夫球會」青年軍。現時則對軟式曲棍球（Floorball）充滿熱誠，同樣入選港隊，早前更代表香港出外比賽。此外Brendan亦擁有高顏值，他高大威猛，比媽媽高出大半個頭，其俊朗的外貌更被指與著名男星鍾漢良「撞樣」，不少網民都大讚他可以直接出道。

梁芷珮年收入達百萬

梁芷珮憑藉主持旅遊節目《潮什麼》系列而人氣急升，加上KOL工作，年收入達百萬。如今兒子Brendan亦繼承了父母的優良基因，不止外貌出眾，更是品學兼優、充滿愛心的年輕人，實在是圈中最令人羨慕的星二代之一。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

