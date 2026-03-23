古天樂遇黑粉狙擊？疑遭鐳射筆追住照射雙眼 曾透露視網膜穿窿須做手術長期戴黑超護眼

近日古天樂出席《香港電影導演會年度頒獎典禮》，卻發生了疑似鐳射筆襲擊事件，而古天樂更是身受其害。網民在Threads分享的影片可見，當古天樂在抵達會場時，竟遭到不明人士以高強度綠色鐳射筆直射眼睛，由於古天樂曾透露自己右眼視網膜穿窿，要進行修補視網膜手術，並且長期戴墨鏡保護眼睛，現在被鐳射筆直接射中雙眼，粉絲除了表示震怒，亦擔心古天樂眼睛狀況。

古天樂下車即被鐳射筆追擊

古天樂受到鐳射筆滋擾，事發於頒獎禮場外，當古天樂的七人車抵達後，正當他準備下車時，一道刺眼的綠色光束突然從人群中射出，並持續追蹤其眼部。面對突如其來的強光，古天樂明顯受到騷擾，跟粉絲打招呼後，馬上匆匆進入會場，但仍清楚見到綠光一直追著古天樂，動機成謎。

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古天樂粉絲震怒呼籲報警

事件一直在網上發酵，古天樂粉絲無不感到震驚與憤怒，有網民觀看影片後，憤怒地指出「黑粉」的惡意行為：「睇左幾次見到粒綠色點係特登跟住daddy架喎，有冇搞錯。」、「痴X線」、「還好古生一直戴住墨鏡」，網民強烈要求報警處理。

古天樂視網膜穿窿有飛蚊症

去年古天樂分享長期戴上墨鏡原因，他接受訪問時透露：「隻眼係有啲問題，右眼視網膜穿咗兩個窿！所以而家飛蚊症得好緊要、好多黑線飛嚟飛去，戴住眼鏡將環境變黑就冇咁嚴重。」古天樂曾透露要安排時間進行修補視網膜手術，但無端受到「黑粉」以鐳射筆射眼，未知眼睛有否受到影響，但網民已紛紛表示心痛，戥偶像難受。

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