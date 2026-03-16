古天樂驚喜現身素人婚宴  祝酒合照展靦腆笑容零架子  網民驚嘆：咩婚禮請得郁古仔？

現年55歲的古天樂，近年人氣持續高漲，不僅憑電影版《尋秦記》創下票房佳績，更勇奪「香港電影評論學會大獎」最佳男演員，並以雙提名角逐今屆金像影帝，事業再創高峰。作風一向親民的他，近日被網民捕獲驚喜現身圈外人的婚宴，引起現場一陣騷動，其親切舉動更被賓客大讚「零架子」。

古天樂謝完票即去飲宴

根據網民分享的影片，古天樂穿著一件型格的黑灰色織紋毛衣，內搭黑衣，斜孭著一個白色肩帶的袋，並戴着招牌太陽眼鏡，打扮時尚卻不失低調。有眼尖的網民指出，這身裝束與他早前和宣萱一同出席謝票活動時的穿著一模一樣，估計他是工作結束後，便直接趕赴婚宴，足見他對朋友的重視。

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古天樂謙虛祝酒毫無架子

據上載相關片段的網民指，這是其男朋友的哥哥的婚宴。雖然是天王巨星，但古天樂在婚宴現場絲毫沒有架子。從影片可見，他大方地接受賓客的邀請，與一大群粉絲賓客站在一起合照。當被眾多女賓客包圍時，他還流露出一絲靦腆的笑容。完成合照後，他隨即舉起酒杯，謙虛地向身邊的賓客點頭示意，並與大家一同祝酒，打成一片。

古天樂優質偶像當之無愧

整個過程被賓客拍下並上傳至小紅書，不少網民驚嘆：「什麽樣的婚禮請得動古仔？」，這段影片迅速引起熱議，網民紛紛讚揚古天樂的親民作風，無論身價多高，依然保持著謙和有禮的態度，不愧為影壇的優質偶像。

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