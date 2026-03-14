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《阿Sir早晨》演員世紀合體！簡佩筠罕現身曾兩度流產終身不育 已轉行何遠恆Fit咗唔少

影視圈
更新時間：10:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：10:00 2026-03-14 HKT

古天樂近日與經典劇集《阿Sir早晨》的演員們聚會，世紀合照瞬間勾起無數觀眾的集體回憶。從吳家樂昨日（13日） 在IG分享的合照可見，當晚除了古天樂和吳家樂外，還有久未露面的簡佩筠、周文淇、車婉婉，以及當年「新五虎」之一的何遠恆，場面星光熠熠。吳家樂在IG寫道：「我哋呢班『同學仔』，每次聚會都笑到肚痛，多謝古老闆請食飯，同介紹新朋友同合作機會。」不少網民對於見到曾與李彩華拍拖的何遠恆感到驚喜，其實他已轉往內地發展冷氣生意多年，罕有與《阿Sir早晨》演員重聚，看來身形Fit了不少。

「陸無雙」簡佩筠凍齡現身

在眾多熟悉的面孔中，最令人驚喜的莫過於已息影多年的簡佩筠。照片中的她保養得宜，樣貌與當年相差無幾。簡佩筠於90年代初入行，憑藉其標緻的五官獲得不少演出機會。在《阿Sir早晨》中，她飾演古天樂的女友；而最為人津津樂道的角色，則是在《神鵰俠侶》中飾演的「陸無雙」，其倔強的氣質彷彿是為她度身訂造，至今仍是觀眾心中的經典。

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簡佩筠曾兩度流產致終身不育

然而，簡佩筠1997年息影後的經商之路卻充滿波折，當年她曾經營美容生意，有不少圈中人光顧。她曾在訪問影片中哭著分享，自己與生意夥伴合作經營護膚品品牌，本已計劃將公司上市，卻在過程中被出賣。簡佩筠聲稱對方以合併業務方便上市為由，要求她轉讓商標，豈料對方竟私下將品牌賣給上市公司，令她血本無歸，她形容當時感覺像被人搶劫，還反過頭來說被指控是賊。

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生意上的糾紛為她帶來巨大壓力，簡佩筠更哭訴被前拍檔騷擾，導致她兩度流產。簡佩筠曾受訪聲淚俱下地憶述：「醫生話我個BB已經冇咗……」由於丈夫是九代單傳，當年的經歷對她和家人打擊甚大。經歷兩次小產後，醫生告知她懷孕機會極微，近乎終身不育。她坦言，在不斷的騷擾和壓力下，情緒一度崩潰。

幸好，簡佩筠的丈夫Justin一直對她不離不棄，陪伴她走過人生低谷，兩人更重新成立新品牌，再度勇闖商界。雖然面對雙重打擊，但簡佩筠已漸漸釋懷，曾表示不排除會考慮領養小孩。

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何遠恆轉行多年即睇近照？

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