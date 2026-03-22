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鍾柔美回應被指態度差 承諾日後會注意言行 澄清與經理人為好朋友

影視圈
更新時間：21:45 2026-03-22 HKT
發佈時間：21:45 2026-03-22 HKT

鍾柔美、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、馬貫東、關禮傑、邵美琪、吳子沖、李海銅等今日（22日）到紅磡為進入結局周的《臥底嬌娃》宣傳，鍾柔美（Yumi）在上次宣傳時被粉絲鏡頭捕捉到，被指態度差對工作人員不禮貌。談到劇集即將完結，Yumi大呼不捨，指兩年前拍這部劇集很緊張，是第一部正式劇集，自評表現10分只有5分，現在播出來與大家見面，所有評價都會接受。現場播出她的爆喊戲，她指很困難，當刻要喊出來只能想像自己很累，問上次宣傳時是否很累致面露不悅表情？她表示沒留意到畫面，亦沒有看新聞，但事件發生後身邊人都有提點她，「之後我會好好學習，都會注意返我所有嘅言行。」

Yumi 樂意與粉絲影相和簽名

至於被指對工作人員不禮貌，她稱與經理人太好朋友，相識了多年，會注意往後在公開場合時的互動。Yumi表示每次在活動見到粉絲，都很樂意影相和簽名，好開心每一次都見到大家。問到可有粉絲因上次互動反映不開心？她表示沒有，每次見到粉絲反應都很熱情，都感受到大家的開心。


 

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