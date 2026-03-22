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「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰

影視圈
更新時間：20:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：20:00 2026-03-22 HKT

現年36歲，有「小鍾楚紅」之稱的台灣巴拉圭混血女星夏若妍，去年初不幸確診子宮頸「零期癌」，經歷了艱難的手術過程。原以為能一勞永逸，但時隔不足一年，她近日再度入院進行第二次手術，令關心她的粉絲感到十分心疼，而她的最新病況亦告曝光。

夏若妍術後身心受創

夏若妍擁有深邃五官和甜美笑容，因外型酷似鍾楚紅而聞名。然而，她在2025年初向公眾透露，自己確診了子宮頸「零期癌」（原位癌）。當時，她立即接受了子宮頸錐切手術。術前，她曾含淚拍攝影片，坦言害怕可能無法保住子宮，情緒一度崩潰。手術後的情況更讓她備受打擊，不僅出血長達兩個月，生理期也變得嚴重紊亂，對她的身心造成極大困擾。

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夏若妍再開刀保命

原以為手術後便能雨過天青，但夏若妍於今年2月26日無奈地在社交媒體上發文，透露檢查報告再度出現異常，必須進行第二次手術。她寫道：「去年檢查出 HPV16 CIN3zb2所以做了第一次子宮頸錐切手術，那時候真的以為，處理完就沒事了，結果不到一年，報告又出現問題，我又做了第二次手術。」

夏若妍：要找對醫生

不過，相較於第一次的徬徨無助，夏若妍這次顯得冷靜許多。她表示，這次她沒有只聽從一位醫生的建議，而是諮詢了多方專業意見，並找到了讓自己安心的醫生後才做決定。幸運的是，第二次手術後的恢復過程順利許多，出血量明顯減少，生理週期也回復正常，讓她感嘆「找對醫生至關重要」。

夏若妍鼓勵勇敢面對

在第二次手術滿一個月後，夏若妍再度更新近況，表示身體已完全沒有出血，並開始進行輕度運動。她坦言，這次的心境與第一次截然不同，少了許多緊張與徬徨，更懂得如何調整身體的節奏。同時，她也以過來人的身份，大方分享術後的護理心得，例如多補充蛋白質、吃原型食物，並避免生冷及促進血液循環的食物。但她也強調，這僅是個人經驗，每個人的狀況不同，若有不適仍應及時尋求專業醫療建議。

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