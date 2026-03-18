抗癌吳文忻被騙畢生積蓄拒絕眾籌 認曾變賣嫁妝：攤大手板問人攞實在不是我作風

51歲前港姐季軍吳文忻由乳癌由第三期變第四期，當時癌細胞擴散至尾龍骨，導致她神經劇痛、不良於行的慘況，到了今年年初因病情反覆令她心身俱疲，她表示胸前傷口流膿並發出酸臭，一度覺得與死神很接近「晚晚好似同條屍一齊瞓咁」。近日吳文忻在深圳港大醫院接受新一輪化療，檢查後，除原有已擴散至肝臟的腫瘤外，再發現腦部左右兩側各有一粒約1厘米的腫瘤。

吳文忻曾不幸被騙去畢生積蓄

堅信可以戰勝病魔的吳文忻昨日（17日）在IG發文，就40歲港爸兼體育老師陳Sir的太太為其患癌老公眾籌，竟被揭疑生活富裕周身名牌掀起風波，曾留言為陳Sir打氣的的吳文忻坦言就事件有感而發，決定公開曾不幸被騙去畢生積蓄，面對抗癌與財政壓力，有人提議幫她發起眾籌，但她最終婉拒，目前只希望大家為她做一事。

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吳文忻曾被提議發起募捐大行動

吳文忻昨日在IG貼上她的第一首單曲《重生》並表示對陳sir太太以私人募捐的風波有少少事想分享：「打從去年二月尾入了醫院16日，當時又心積水又肺積水又癌細胞轉移去了尾龍骨，行動又不變，當時有位資深傳媒人的好朋友來探我，知道我過去兩年，給別人欺騙了所有的畢生的積蓄（我從來沒有公開講過，只有之前買過我本書的人會知道），面對日後的治療和日常生活的支出壓力，他提議幫我發起募捐大行動，以我當時的狀況和傳媒的力量，相信籌到一二百萬是很容易的事，但當時立刻被我婉拒了！因為由細到大有咩都是自己搞掂，自己負責，攤大手板問人攞實在不是我的作風，而且也覺自己未去到這個地步，自己很舊的那份保險cover唔到私家醫院，咪去排政府囉！雖然當時喺政府醫院真的排到喊，感覺就是為甚麼自己會搞成這樣。」

吳文忻想用自身經歷為同路人打氣

即使情緒低落，當自己覺得自己很慘時，吳文忻都會同自己說：「千祈唔好咁諗，呢個世界慘過你的人大有人在！本人之前也低調地將所有出嫁的金器全部賣走，（這個中國人傳統買金保值實在明智），原來當你最需要的時候那些金器是那麼值錢有用。而且本人之前也開live，低調地賣走早年自己買落的玫瑰金勞力士，一些鑽石手飾，H字頭的名牌袋，原來當自己面對生死，這一切虛榮的東西也不重要，而且，平日不嬲我行我素打扮勁樸素的我，這些東西買來也只是滿足當時一刻的虛榮，根本買來擺多過用！本來從沒諗過公開這些私事，吳文忻也從沒想過賣慘，現在公開也只是今次陳太私人募捐風波有感而發，我只是想用自身的經歷，告訴現在陷入低谷或患病的人，請不要放棄，關關難過關關過，要生存，就一定要靠自己的意志，you are not alone! 祝願各位病患者加油，努力渡過難關！現在吳文忻真的公開向大家討，不是討你的一分一毫，而是想討你的一個follow（追縱）like（喜歡）同share（分享），留待日後我好番，也需要靠自己的社交平台去靠自己賺錢自力更生！謝謝各位！」

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吳文忻完成生前追思會人心態有轉變

吳文忻的留言當然得到不少人留言支持和慰問，早前吳文忻接受TVB節目《流行都市》的訪問，她亦說：「我真係要同佢哋（所有病人）講，你要好意識自己個情緒，千祈唔好畀佢冧。你個情緒一冧，你個身體冧得仲快，所以真係要不斷保持自己好好正面囉。當你一有啲負面，行去負面嗰邊走呢，你記住要拉返自己返嚟。」提及進行生前追思會，吳文忻說：「我成日覺得啲人走咗先嚟追思會，你追嚟做乜鬼呢？佢都走咗囉。係咪先？佢都講乜嘢佢都聽唔到㗎啦。咁點解，點解佢在世嘅時候，有啲乜想同你講啊，有啲咩一路以嚟都都冇講嘅，嚟做呢？係咪先？我反而覺得似一個加油gathering，係一個推動力，如果你能夠講出嚟，反而係已經克服咗恐懼面對死亡。」吳文忻續說：「我覺得真係要對自己好啲，每做一樣嘢都同自己講，呢樣嘢係咪真係好想做先？我覺得情緒真係好影響，有冇cancer。尤其係如果係女性嘅乳癌、子宮頸癌，好多時就真係一啲情緒鬱結啊而產生，呢樣嘢我好清楚，我成日同大家講，你要健康啊，唔係淨係身體，你心靈上一定都要健康，因為你嘅心靈係直接影響你嘅身體。」