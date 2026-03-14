吳文忻癌細胞擴散上腦：得返四分一條人命 北上求醫再度化療 揭示兩地治療驚人差價

51歲前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）近年淡出幕前，2024年8月透露乳癌復發，之後積極到多地接受癌病治療，早前又舉辦「生前追思會」，以樂觀態度為生命奮鬥。吳文忻今日（14日）在社交平台連出三片，透露上星期入院留醫，今日可以出院，但其情況令人擔憂。

吳文忻崩潰爆喊

吳文忻透露過去一星期到香港大學深圳醫院檢查，影片中見到吳文忻面容憔悴，說話氣促，原來入院前已經低燒而不自知。吳文忻坦承癌細胞已擴散至腦部，更形容自己身體狀況一度跌至谷底，癌細胞周身都有，甚至飄出「屍臭味」，令她崩潰痛哭。

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吳文忻在片中透露早前接受磁力共振（MRI）檢查，報告顯示癌細胞已擴散到腦部，吳文忻憶述得悉後的心情：「醫生同我講，照完MRI見到原來都有去咗個腦嗰度啦…腦就好少嘅，即係1cm，兩邊都有。」

吳文忻極度恐懼

吳文忻坦承獲悉噩耗後極度恐懼，當時更崩潰痛哭：「當然係好擔心同埋好恐懼啦，我嗰晚都…都爆喊嘅…真係驚嘅…上腦喎大佬，係咪先？」吳文忻指醫生稱若化療藥物有效，便能攻擊全身的癌細胞，包括腦部。

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談起決定到深圳留醫時，吳文忻聲淚俱下表示，過去兩三個月在港時，身心都已坍塌得好緊要，吳文忻形容當時的身體情況：「過去兩、三個月覺得好接近死亡嘅感覺，我晚晚聞住呢個好...好好好醙嘅屍臭味，瞓覺嘅感覺。」吳文忻直言感覺自己：「得返四分一條人命，好辛苦」。

吳文忻開餐重口味

吳文忻在朋友介紹下，前往深圳的醫院接受治療，希望能為自己找到一線生機。吳文忻努力擠出笑容，表示有信心會康復，又稱在內地接受治療入住的三人房環境好，除可以嗌外賣，還分享照片曝光留醫時的重口味餐單。吳文忻表示治療、住院及藥費只花24,000多人民幣，比起在香港的一針已索雙倍費用，認為值得北上治療。

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