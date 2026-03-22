《造星III》靚仔醫生Po「電擊照」涉洩露病人私隱 醫管局關注事件 蘇浚祈指控前同事報復

近日一名疑屬仁濟醫院急症室的醫生，在社交平台上載一張疑似為病人電擊搶救的相片，更留言：「久久一遇的Cardioversion（電擊整律術）全部入晒來睇我電人」，此舉引來網民質疑他洩露病人私隱，涉事醫生事後已將該帖文及相片刪除。據指，涉事醫生疑為ViuTV選秀節目《全民造星III》參賽者蘇浚祈（Jensen）。醫管局早前已表示非常重視事件，將會進行檢視，如發現員工違規會按程序嚴肅處理。今日（22日）蘇浚祈在IG限時動態發文作出回應，表示自己是因舉報前同事的專業失德，而遭到對方惡意報復及抹黑。

蘇浚祈指控前同事抹黑

有「靚仔醫生」之稱的蘇浚祈，近日捲入一宗在社交平台洩露病人私隱的風波。一張在急症室為病人電擊搶救的相片在網上瘋傳，引發外界對其醫德的質疑。沉寂多日後，蘇浚祈今日（22日）透過IG限時動態首度發聲，指控前同事抹黑。蘇浚祈表示，數月前因發現一位已離職的前同事在專業操守上有嚴重問題，私下勸告不果後，為保障病人權益，決定向醫委會作出舉報。他稱：「本身有擔心以佢性格有可能報復，但自問一直行得正企得正，正確嘅事更應去做。」

他續指，自從醫委會初步接納其投訴後，網上便開始出現大量針對他的假帳號。他澄清，網上流傳的「電擊相片」，實為兩年前一次儀器測試訓練的紀錄，當時僅在醫生同事之間傳閱，卻被有心人惡意扭曲為「急救病人中打卡」，並利用其他假帳號偽造事實，抹黑其工作。

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蘇浚祈報警處理 誓言企硬作證

對於被指控洩漏病人私隱，蘇浚祈強調：「自問公私生活分明，工作中從未破壞任何病人私隱及安全」，並透露對於不實的抹黑內容，經已報警處理。他表示，雖然未來仍可能面對包括AI造假在內的攻擊，但正確的事他更會去做，並誓言若醫委會將來對該名醫生展開聆訊，他會企硬將他對該醫生的行為所見所聞如實告知。

蘇浚祈最後透露，本星期正在國外進修，之後會返回工作崗位，並表示自己問心無愧，今日過後將對此事不再作回應。

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