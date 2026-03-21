《全民造星III》參賽醫生蘇浚祈涉網上晒急症室搶救病人相片 醫管局 : 會檢視事件

一名疑屬仁濟醫院急症室的醫生，近日在個人社交平台instagram限時動態發布一張在急症室為病人電擊搶救的相片，並寫着「久久一遇的Cardioversion（電擊整律術）全部入晒來睇我電人」。有關相片其後在網上瘋傳，惹起是否有違反醫生專業操守的關注。據悉涉事醫生疑是曾參加ViuTV選秀真人騷《全民造星III》的「靚仔醫生」蘇浚祈（Jensen）。

醫管局 : 如發現有員工違反規定 會轉交相關監管機構跟進

醫管局今日（21日）回覆本網查詢時表示，九龍西醫院聯網非常重視保障病人私隱，所有員工必須嚴格遵守相關規定，以保障病人私隱不受侵犯。聯網絕不容許員工，以任何形式洩露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，如果發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。

涉事醫生在其IG限時動態發布一張背景為醫院急症室內急救房的相片。Threads@joelo2022圖片

根據網民上傳的截圖顯示，涉事醫生IG名稱為「sojendr」，在其IG限時動態發布一張背景為醫院急症室內急救房的相片，並有多名醫護人員在場圍着正接受搶救的病人，該醫生並留言稱「久久一遇的Cardioversion（電擊整律術），全部入晒來睇我電人」。有關截圖在網上被傳開，引來多人留言熱議，有網民指有關相片應是有人拍攝該醫生進行搶救時的相片並傳予他，他再將相片上載網上。涉事醫生事後已將該帖文及相片刪除。