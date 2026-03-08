《造星IV》WinWin患罕見病切18cm肺部 細談8小時恐怖手術：冇全身麻醉 向友人交代遺言

《全民造星IV》出身的楊安妮（WinWin）日前在ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》中透露，自己患有先天性肺動靜脈瘤，曾被醫生斷言30歲時，隨時有中風風險。WinWin昨晚（7日）在社交平台公開一條約3分鐘的影片，詳細受罕見惡疾糾纏長達十年的經歷，以及康復過程。

WinWin在家中嘔血

WinWin在影片開始便以手勢示意：「我冇咗咁大個肺，足足18cm。」WinWin憶起當年第一次在家中嘔血，已有最壞打算：「我已經問定醫生，我最worst嘅死法係點樣？」WinWin指最差的情況，會被血液浸住個肺窒息致死。WinWin晒出在醫院的照片，無奈說：「我直頭同自己講，你唔好死，因為你仲有好多嘢未做。楊安妮，你千祈唔可以死住。」

現年只有29歲的WinWin直言不明白自己年紀輕輕，為何要經歷生病，但亦因病情令她的意志力、堅持及心理上，覺得世間上所有事對她而言已很簡單。WinWin指自己的「先天性肺動靜脈瘤」，在世界上甚少病側：「我個肺入面嘅血管係畸形嘅，動脈嘅血同靜脈嘅血係會流埋一齊，導致嘅後果，就係我由細到大嘅血含氧量極低。正常人應該係95至100，我得86。」

WinWin有中風風險

WinWin指自己至今已生存近30年，又一直有做運動，雖然有中風風險：「成間醫院嘅姑娘都震驚，點解我仲會生勾勾喺到，仲要唔使聞氧氣。」WinWin提到第一次做手術時只有22歲，當時醫生要將金屬螺絲粒放入其血管做阻塞，令血液不會亂流：「有八個窿，一個窿要做一個鐘，所以我total做咗八個鐘。重點係我冇全身麻醉，有條管喺大髀內側直上，跟住你會feel到八個鐘支嘢係肺到係咁撩，好痛苦，我直頭有走馬燈。」

到27歲時WinWin曾在家中暈倒：「嗰次已經係一個先兆，再過多幾個月，咳咗啲血，瞓唔到覺，因為我一瞓低啲血就湧上嚟。」在醫生建議下切除肺部，由於她仍有工作而推遲：「情況就每況愈下，之後直頭唔止咳血，係嘔啲血出嚟。我係咪黐咗線，而家我一定驚到死，我真係有一日嘔血嘔到死咗。」WinWin更向朋友說遺言。

WinWin搵名醫治療

為確保手術萬無一失，WinWin搵名醫出手，卻為免家人擔心，而在第二次入醫院做手術時，自己一個人承擔：「今次做完手術之後，先係我人生最痛苦。一出到手術室嗰下，我完全抖唔到氣，個呼吸淨係喺呢度，你又唔可以大力呼吸，因為你大力呼吸嘅時候，你嘅傷口、你全身會好痛。你係完全控制唔到自己，你會覺得人生點解要經歷呢啲咁嘅嘢。」

WinWin舉例只是簡單落床去廁所，已經喘晒氣，返家後的她連晾衣都會扯親，又會被自的肺入面的氣泡聲嘈醒：「我喺屋企自製咗張病床，成個禮拜坐喺度瞓。肺入面啲氣泡，係咁『咕嚕咕嚕咕嚕』咗成個月，我完全瞓唔到覺。」

WinWin身上多疤痕

手術後，WinWin身上有多個疤痕，令她好多跳舞動作都不能再做，為練習唞氣用了一年半時間，透過儀器重新學習呼吸。WinWin坦承體力已不如從前，當時更不敢出街，因擔心被人撞親，或被空氣中的細菌感染。WinWin自嘲每一次都死過翻生：「我真係覺得好黐線，經歷咁多生命、死亡輪迴。」

WinWin楊安妮曾到日本、北京進修舞蹈，入行前是職業是跳舞老師及自由身舞蹈員，於2021年參加《全民造星IV》，奪得總決賽第五名，加入娛樂圈。WinWin曾與《全民造星V》亞軍黃家灝（KC）拍拖六年，並發展到同居關係，卻在2024年爆出男方在日本練舞期間「偷食」，二人分手收場。

WinWin楊安妮10年抗惡疾長文如下：

講下罕見《先天性肺動靜脈瘤》＋十年間的手術及康復紀錄

血含氧量得86係點生存？！

已經係進出醫院expert了！

澄清！我不是爆肺！！

20歲 喺日本做肺結核檢測發現肺部有陰影

- 如果冇去日本working holiday應該成世都唔知有呢個病

22歲 返香港進行第一次手術

- 入到手術室發現病情更加嚴重 所以計劃有變

- 血管瘤有八個窿 所以做咗八個鐘手術

- 沒有全身麻醉 超痛苦

22-25歲 例行檢查

- 醫生建議唔好再跳舞

- 每年做兩次CT同心臟超聲波

26歲 再次病發

- 屋企暈低及咳血

- 不斷咳血而冇辦法瞓覺

27歲 進行第二次手術

- 全身麻醉 進行肺葉切除

- 手術後重新學習呼吸

- 簡直就是廢人一個

- 因肺氣泡及傷口只能坐着睡覺2星期

- 四個月沒有跳舞

- 肺活量差到極致

28歲到現在 康復及物理治療

- 因為疤痕已經好多動作做唔到所以要進行物理治療

- 近呢半年嘅呼吸好似好返啲

- 努力pick up

多謝大家關心！！祝大家都身體健康！