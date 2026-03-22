78歲汪明荃補習認真鑽研AI 呼籲提供好玩AI工具 年輕網民自愧不如：阿姐無極限

現年78歲的汪明荃，永不言休的學習精神，向來為人津津樂道。繼早年獨創「汪阿Tag」成為全城熱話後，近日她在IG投下震撼彈，正式宣布：「我開始認真學用AI喇！」她以親切的口吻與粉絲分享，表示自己正「由零開始，慢慢試吓」，雖然自認還是新手，正在跟朋友學習，更虛心向網民求教，希望大家能留言分享使用AI的心得或好用的工具，網民更發現汪明荃學習AI，枱上有一份筆記、平板電腦，加上她的手機，是一位認真學習的好學生。

汪明荃宣布學習AI

近日汪明荃分享自己開始學習AI，她分文表示「Hello～今日正式同大家講，我開始認真學用AI喇！由零開始，慢慢試吓，雖然而家仲係新手，但已經覺得好有趣，好多新嘅可能性等緊我去發掘，之後會同你哋分享學習過程入面啲小發現、好玩嘅AI工具，或者一齊試吓整啲靚內容。你哋有冇用過AI？最鍾意用佢做啲咩？歡迎留言分享你嘅心得或者推介呀，我好想聽。」汪明荃學習十分認真，枱頭除了筆記、平板電腦，加上數部手機等，跟朋友學完AI後，她們便一起到餐廳用膳，相信汪明荃要請食飯當作學費。

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汪明荃學習使用社交平台

汪明荃出名「活動老，學到老」，她的學習軌跡清晰可見，曾經學習使用IG，分享日常點滴，先是因不懂「標註」（Tag）朋友，而直接在照片上手寫對方名字，意外創造出經典的「汪阿tag」，但踏入馬年，網民便發現她已經有新的突破。

汪明荃馬年有「汪阿Tag」進階版

農曆新年期間，MIRROR成員呂爵安、盧瀚霆及李駿傑，到她與羅家英家中拜年，事後汪明荃在IG分享合照，已嘗試使用標註功能標註三人，雖然最後只成功標註到盧瀚霆，但已被網民激讚是「汪阿tag」的進化版，現在她不再侷限於社交平台的基本操作，而是直接跨越到AI領城，讓不少網民衷心佩服，紛紛留言表示：「阿姐認真學，隨時勁過後生仔啊」、「阿姐無極限」、「就快80……真心佩服」、「嘩，好叻呀，加油」、「真佩服，孜孜不倦學習，不斷充實自己」。

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