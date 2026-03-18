劉德華再度拜訪白雪仙 汪明荃晒「撈起」合照 97歲仙姐罕做一舉動證精神又健康

97歲粵劇名伶白雪仙（仙姐）德高望重，深受後輩敬愛。天王劉德華繼上月農曆年初六專程上門拜年後，近日再度探望白雪仙，同行更有汪明荃（Liza姐）、羅家英等好友，場面溫馨。

汪明荃再遇華仔仙姐

汪明荃昨日（17日）在IG分享了這次愉快的聚會，並寫道：「真估唔到咁快又同仙姐、華仔見面，仲齊齊『撈起』添！真開心！」從她發布的合照可見，劉德華、白雪仙、汪明荃、羅家英及幾位朋友圍在桌前，興高采烈地一同「撈起」，每個人臉上都掛著燦爛的笑容，氣氛歡樂融洽。

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白雪仙精神矍鑠齊「撈起」

照片中，現年97歲的白雪仙精神矍鑠，而過往有後輩探訪時，她大多會安坐於飯廳的「C位」拍攝合照。但這次白雪仙罕有地與大家一同站立，更拿起筷子齊齊「撈起」，足見她當日心情極佳，身體看來相當健康。劉德華對前輩一向敬重有加，短期內兩度登門探望，可見他與白雪仙之間感情深厚。

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