《夜王》票房破億 黃子華創神話擁三部破億電影 改寫港產片票房史周星馳電影被踢出十大

2026年賀歲檔期的最大贏家誕生！由「子華神」黃子華與鄭秀文主演、吳煒倫執導的電影《夜王》，於3月21日正式宣布港澳總票房衝破一億港元大關，為香港電影市場注入一支強心針。此驕人成績不僅讓《夜王》成功躋身香港史上最賣座港產片第四位，更讓黃子華徹底擺脫昔日「票房毒藥」的標籤，晉身為真正的「票房靈藥」。

黃子華創「三連億」紀錄

《夜王》的票房大捷，是黃子華繼現象級電影《毒舌大狀》與《破·地獄》後，第三部由他主演而票房破億的香港電影，創下了史無前例的個人紀錄。

《夜王》改寫香港票房排行

《夜王》亦成功超越周星馳的經典作品《功夫》，將其擠出香港影史票房前十名榜單。目前，《夜王》的票房成績僅次於《破·地獄》、《毒舌大狀》及《九龍城寨之圍城》，穩坐第四把交椅，再次證明了黃子華在香港電影界無可替代的票房號召力。

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《夜王》團隊承諾「請食魚蛋」謝票

《夜王》自上映以來便勢如破竹，不斷刷新香港電影的票房紀錄。它不僅創下了香港史上賀歲電影最高的開畫日及單日票房成績，更成為最快突破5,000萬票房的港產片，同時也奪得香港電影首周票房冠軍的寶座。

為感謝廣大觀眾的熱烈支持，黃子華與《夜王》電影團隊亦兌現承諾，在社交平台上發布慶功短片，興奮地宣布將舉辦活動「請全港市民食魚蛋」。團隊呼籲影迷密切關注官方專頁，以獲取後續的謝票活動詳情。

《夜王》的票房傳奇仍在繼續，目前全港各大戲院持續熱映中，或有望超越《破·地獄》、《毒舌大狀》及《九龍城寨之圍城》，成為本地史上最高票房港產片。

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