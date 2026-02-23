黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘

港產賀歲片《夜王》在香港票房報捷，截至昨日下午5點，票房已強勢衝破4500萬港元。電影除了黃子華與鄭秀文的精湛演出外，一眾配角也引起廣泛討論，人氣高漲。《夜王》的熱潮不僅限於香港，電影更於英國幾乎同步上映，讓不少移居當地的港人能在大銀幕上感受香港的氣氛，與同鄉一同開懷大笑，大感興奮。

黃子華直踩英國食物

YouTube頻道「英倫爸爸」近日成功訪問了《夜王》幕前幕後團隊，包括黃子華、鄭秀文、導演吳煒倫、王丹妮和盧鎮業。在訪問中，黃子華對英國的觀感成為焦點，尤其是他對當地食物的直白評價。

黃子華斥英國食物：係幾難食

被問及對英國的印象時，黃子華毫不客氣地直指英國的食物「係幾難食」。雖然同場的鄭秀文持相反意見，表示「我鍾意喎，我鍾意乾爭爭啲嘢」，但黃子華堅持己見，補充說：「Fish and chips已經係最好食㗎喇。」他更分享自己曾吃到又貴又難食的漢堡包，形容是「全世界只有去英國才找到」，一個就要五、六鎊，相當昂貴。

黃子華「一個即食麵贏晒」

當主持人問到，如果到英國謝票只准帶一樣東西會帶甚麼時，黃子華毫不猶豫地選擇了即食麵。他解釋道：「如果我有一個即食麵，我覺得已經贏晒。」他憶述一次從英國到歐洲的經歷，感嘆沿途都找不到美食，形容過程「淒慘」，直到在柏林找到一家普通的越南粉舖，才感覺「有冇咁好食」。他認為，簡單一包即食麵的味道已勝過當地許多食物，並笑言即食麵是「Comfort food」。黃子華坦率的言論引發網民熱議，在其訪問的頻道留言區中，就有網民笑稱：「睇嚟黃子華不太喜歡來英國喎」。

